Ученые назвали опасные фрукты и овощи: содержат много химикатов

Фрукты (фото: РБК-Украина)

Эксперты назвали фрукты и овощи, которые могут быть опасны для здоровья

Американские ученые провели исследование, в котором определили самые опасные для здоровья человека фрукты и овощи из-за того, что они содержат пестициды и гербициды.

По словам ученых, любой фрукт или овощ, не маркированный как "органический", содержит то или иное химическое вещество, которым его обрабатывали. Об этом сообщает Lifehack.

И так вот список овощей и фруктов, которые могут быть опасными для здоровья:

Яблоки. Пестициды цепляются за кожуру яблока и могут абсорбироваться под ней. Поэтому тщательно мойте фрукты и очищайте их перед едой.

Сельдерей. В среднем на каждой грозди сельдерея можно найти 64 трудно смываемых химикатов.

Сладкий болгарский перец. Насекомые любят эти сладкие хрустящие овощи, поэтому их обрабатывают средствами от вредителей.

Персики. Если вы любите персики, выбирайте консервированные, а не свежие. Этот сочный фрукт находятся прямо за сельдереем по уровню токсинов.

Клубника. Клубника - наиболее химически активная культура в Калифорнии, а те фрукты, которые выращиваются в Южной Америке, могут содержать еще больше пестицидов, поскольку в развивающихся странах ограничения не столь строги.

Нектарин. Эти родственники персиков так же покрыты химическими веществами, и у них еще более тонкая кожа, чтобы впитывать их.

Виноград. Один виноград может дать положительный результат на 15 различных химических веществ.

Шпинат. Шпинат так сильно любят насекомые, что обычные фермеры должны обливать его канцерогенными химическими веществами, чтобы уберечься от вредителей.

Салат латук. Салат и капуста загрязнены большим количеством химикатов.

Груши. Как и яблоки, эти плоды постоянно опрыскивают, чтобы избавиться от клещей, тли, яиц моли и множества других насекомых.

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