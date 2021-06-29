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Ученые назвали новый опасный штамм коронавируса: и это не Дельта

Автор: Людмила Жукова

В мире начал циркулировать новый и опасный штамм Лямбда. Он уже зафиксирован в таких странах, как Перу, Чили, Эквадор, Аргентина и Великобритания.

Об этом сообщает Radio1.news.

Иммунолог Владислав Жемчугов сообщил, что новый штамм более устойчив и приспособлен и вскоре будет вытеснять предыдущие. Он в первую очередь будет угрожать тем людям, которые еще не болели и не вакцинированы.

"Он меняется, подстраивается под изменяющиеся внешние условия. Новый штамм - как новая конструкция. Он более приспособлен, устойчивый, заразен, более способен распространяться по миру. Поэтому он будет быстрее заражать тех, кто еще не переболел и не вакцинировался. Новая конструкция дает этому коронавируса преимущество в размножении. Он начинает распространяться и вытеснять предыдущие. Думаю, что "лямбда" постепенно вытеснит "дельту", - рассказал медик.

Врачи отмечают, что на сегодняшний день не установлено, как новый штамм будет влиять на тяжесть болезни.

Симптомы нового штамма

Специалисты также перечислили симптомы мутации: высокая температура, непрерывный кашель, а также потеря или изменение обоняния и вкуса.

Напомним, что индийский штамм коронавируса вызывает у детей опасный синдром.

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