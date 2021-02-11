Ученые назвали новые симптомы коронавируса
Британские ученые рассказали о ряде симптомов, которые часто возникают у зараженных коронавирусной инфекцией. При этом они назвали новые симптомы, о которых ранее не сообщалось.
О новых симптомах COVID-19 сообщили ученые из Имперского колледжа Лондона.
В дополнение к "классическим" симптомам - потере обоняния и вкуса, лихорадке и постоянному кашлю - появился целый ряд других новых симптомов, включая озноб, потерю аппетита, головную боль и боль в мышцах.
Исследование также показало, что симптомы меняются с возрастом. В то время как озноб был связан с положительным результатом теста во всех возрастах:
- головные боли были зарегистрированы у детей в возрасте 5-17 лет;
- потеря аппетита - у 18-54 и 55+ лет;
- мышечные боли - у людей в возрасте 18-54 лет;
- Инфицированные дети в возрасте 5-17 лет также реже сообщали о лихорадке, постоянном кашле и потере аппетита по сравнению со взрослыми.
Ученые также отметили, что 60% инфицированных не испытывали никаких симптомов болезни в течение недели перед сдачей теста.
Напомним, ученые объяснили, почему можно повторно заразиться COVID-19. По их словам, повторное заражение грозит людям с ослабленным иммунитетом после первой болезни, которая протекала в тяжелой форме. Также это может произойти из-за остатков инфекции в организме.
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