Ученые назвали новую температуру для уничтожения COVID-19: стирка не спасет

Коронавирус COVID-19 не погибает при температуре +60 градусов по Цельсию, как показывают некоторые исследования. Согласно последним данным, предоставленным учеными из Франции, для гибели вируса необходимы гораздо более высокие температуры. Что об этом известно - в материале Styler.

Так, исследователи обнародовали результаты своих экспериментов, согласно которым штамм вируса SARS-CoV-2 погибает лишь при температуре +92°C. При этом инактивация вируса возможна при выдерживании в таких условиях не менее 15 минут.

А вот при воздействии температуры +60°C в течение часа, как предполагалось ранее, вирус не погибает полностью. Тем не менее его активность снижается в шесть раз.

Поскольку, наивысшей температурой стирки в большинстве стиральных машин является +90 градусов, то обычная стирка не поможет избавить вещи от коронавируса.

Результаты исследований опубликованы на портале "BioRXV". Это означает, что эксперименты ученых в этом направлении продолжаются.

Ранее мы писали, что врачи назвали ключевые симптомы того, что вы уже переболели коронавирусом. При этом признаки могли быть не очень выраженными, поэтому болезнь можно было спутать с другим видом острой респираторной инфекции.

Также мы сообщали, что часто последствия у переболевших коронавирусом людей являются необратимыми.