Ученые назвали новую группу риска коронавируса: не только пожилые люди

Коронавирус уже привел к 16,5 тысячам смертей, а цифра заболевших приближается к 400 тысячам. Инфекция избирательна, и чаще всего поражает пожилых людей с различными заболеваниями. Но недавно ученые выявили еще одну группу риска. Это - люди с избыточным весом. К такому выводу пришли британские медики, пишет Daily Mail.

Согласно заключению ученых, две трети из серьезно заболевших имеют ожирение и чаще других умирают от коронавирусной инфекции. 63% пациентов в реанимации больниц Великобритании с лишним весом и ожирением.

Ученые объясняют это с тем, что как правило люди с ожирением имеют ряд хронических проблем, в том числе нарушение в работе легких, повышенное давление и ослабленный иммунитет.

Наличие лишнего веса не дает человеку возможность получить достаточное количество воздуха при вдохе, из-за чего уровень кислорода в крови снижен. Это, в свою очередь, увеличивает риск отказа легких в процессе лечения. Кроме того, у людей с ожирением часто есть диабет и проблемы с сердцем.

На данный момент в Великобритании уже более 6700 заболевших и 335 умерших от COVID-19. Страна входит в десятку наиболее пострадавших от коронавируса.

Ранее врачи назвали самые частые причины смерти среди пациентов с коронавирусной инфекцией.