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Ученые назвали нетипичный симптом, по которому можно понять, что у вас "Омикрон"

Автор: Светлана Мащенко

Ученые рассказали про новый нетипичный симптом штамма коронавируса "Омикрон", который уже обнаружили в Украине.

Об этом пишет Тhe Guardian.

Ученые исследовательской группы ZOE COVID Study говорят, что симптом под названием "мозговой туман" может указать, что пациент заболел именно штаммом Омикрон.

"Мозговой туман" - термин для описания чувства растерянности, забывчивости, отсутствия внимания и ясности разума.

Профессор Тим Спектор, ведущий научный сотрудник программы ZOE COVID Study заявил, что к концу декабря "Омикрон" станет доминирующим штаммом.

В Минздраве дали рекомендации, как уберечься от заражения Омикроном и другими штаммами COVID:

  1. Как можно быстрее пройти курс вакцинации.
  2. Помнить о мерах профилактики (маски, социальная дистанция, проветривание, чистота рук и так далее).
  3. При возможности проводить встречи, праздничные мероприятия на открытом воздухе.
  4. Воздержаться от путешествий, если вы в группе риска.
  5. Получать информацию из надежных источников, не верить фейкам.

Отметим, что первоначальным различием штамма было то, что пациенты жаловались на сильную усталость. При этом потеря обоняния и вкуса не наблюдалась.

Ранее врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала про главную проблему Украины в борьбе с инфекционными болезнями.

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Омикрон