Ученые назвали нетипичный симптом, по которому можно понять, что у вас "Омикрон"

Ученые рассказали про новый нетипичный симптом штамма коронавируса "Омикрон", который уже обнаружили в Украине.

Об этом пишет Тhe Guardian.

Ученые исследовательской группы ZOE COVID Study говорят, что симптом под названием "мозговой туман" может указать, что пациент заболел именно штаммом Омикрон.

"Мозговой туман" - термин для описания чувства растерянности, забывчивости, отсутствия внимания и ясности разума.

Профессор Тим Спектор, ведущий научный сотрудник программы ZOE COVID Study заявил, что к концу декабря "Омикрон" станет доминирующим штаммом.

В Минздраве дали рекомендации, как уберечься от заражения Омикроном и другими штаммами COVID:

Как можно быстрее пройти курс вакцинации. Помнить о мерах профилактики (маски, социальная дистанция, проветривание, чистота рук и так далее). При возможности проводить встречи, праздничные мероприятия на открытом воздухе. Воздержаться от путешествий, если вы в группе риска. Получать информацию из надежных источников, не верить фейкам.

Отметим, что первоначальным различием штамма было то, что пациенты жаловались на сильную усталость. При этом потеря обоняния и вкуса не наблюдалась.