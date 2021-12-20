Ученые назвали нетипичный симптом, по которому можно понять, что у вас "Омикрон"
Ученые рассказали про новый нетипичный симптом штамма коронавируса "Омикрон", который уже обнаружили в Украине.
Об этом пишет Тhe Guardian.
Ученые исследовательской группы ZOE COVID Study говорят, что симптом под названием "мозговой туман" может указать, что пациент заболел именно штаммом Омикрон.
"Мозговой туман" - термин для описания чувства растерянности, забывчивости, отсутствия внимания и ясности разума.
Профессор Тим Спектор, ведущий научный сотрудник программы ZOE COVID Study заявил, что к концу декабря "Омикрон" станет доминирующим штаммом.
В Минздраве дали рекомендации, как уберечься от заражения Омикроном и другими штаммами COVID:
- Как можно быстрее пройти курс вакцинации.
- Помнить о мерах профилактики (маски, социальная дистанция, проветривание, чистота рук и так далее).
- При возможности проводить встречи, праздничные мероприятия на открытом воздухе.
- Воздержаться от путешествий, если вы в группе риска.
- Получать информацию из надежных источников, не верить фейкам.
Отметим, что первоначальным различием штамма было то, что пациенты жаловались на сильную усталость. При этом потеря обоняния и вкуса не наблюдалась.
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