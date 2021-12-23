Ученые назвали напитки, удваивающие риск рака кишечника: их пьют миллионы

Употребление двух или более сахаросодержащих напитков в день во взрослом возрасте было связано с удвоением риска рака кишечника у женщин в возрасте до 50 лет.

Ученые признали, что, учитывая, что большинство участников исследования были белыми женщинами, результаты могут быть неприменимы к мужчинам или другим расовым/этническим группам.

Результаты исследования показали, что каждая ежедневная порция сахаросодержащих напитков была связана с повышением риска развития рака на 16%, а в подростковом возрасте - до 32%.

Согласно Британскому медицинскому журналу (BMJ), сахаросодержащие напитки, такие как безалкогольные напитки, напитки с фруктовыми ароматизаторами, спортивные и энергетические напитки, составляют львиную долю употребления сахара в США.

При этом 12% население пьет более трех порций (каждая по 236 миллилитров) таких напитков каждый день.

Кроме того, сахаросодержащие напитки также вызывают быстрое повышение уровня глюкозы в крови и секреции инсулина, что в долгосрочной перспективе может вызвать резистентность к инсулину, воспаление, ожирение и диабет 2 типа.

Новые данные также предполагают, что фруктоза может нарушать барьерную функцию кишечника и увеличивать проницаемость кишечника, что может способствовать развитию рака.