Ученые назвали места, где особенно высок риск заражения COVID-19

Ученые рассказали о рисках подцепить коронавирус в помещениях (коллаж РБК-Украина)

Ученые выяснили, что в узких помещениях, таких как коридоры, значительно увеличивается риск заражения коронавирусом из-за большого рассеивания капель от кашля или чихания больного человека, что при быстрой ходьбе создает шлейф вирусных частиц длиной до 6 метров.

Исследователи из Китайской академии наук отмечают, что в зону особого риска попадают дети. Об этом пишет журнал Physics of Fluids.

Дело в том, что микрокапли из дыхательных путей зараженных образуются вокруг и ниже уровня их талии через 2 секунды после кашля и зависают примерно в 1 метре от пола. Это указывает на то, что дети, идущие позади инфицированного, подвергаются более высокому риску передачи, чем взрослые.

"Распространение вирусных капель играет ключевую роль в передаче COVID-19", - отмечают авторы исследования, которые использовали компьютерное моделирование.

Так, для "модели" использовали параметры среднего мужчины ростом 180 см и шириной плеч 45 см, а скорость движения составляла 1,5 м/с. После кашля микрокапли с частицами вируса в воздухе оказываются по бокам его тела и позади, постепенно опускаясь вниз и задерживаясь на уровне талии больного.

Ученые подчеркивают, что были обнаружены два различных типа дисперсии капель, занимающие существенно разные области загрязнения.

Ученые рассказали о влиянии размеров помещения на рассеивание капель от кашля зараженного COVID-19 (фото: aip.scitation.org)

Первый: облако капель может отделиться от человека и оказаться в отдалении от него, зависнув в пространстве.

Второй: такое облако может вытянуться от тела зараженного, словно "хвост".

Ученые рассказали о высоком риске заражения COVID-19 в коридорах (фото: aip.scitation.org)

"Для первого сценария концентрация капель через 5 секунд после кашля должна быть гораздо выше, чем для другой. Это создает большую проблему при определении безопасной социальной дистанции в узких коридорах, где человек может вдохнуть микрокапли с вирусными частицами, даже если зараженный находится далеко впереди", - говорят ученые.

Было обнаружено, что диапазон рассеивания капель намного больше в холодной и влажной среде, чем в жарких и сухих условиях из-за разной скорости испарения.

Также исследование продемонстрировало, что ношение маски может эффективно снизить риск заражения за счет распространения вирусных капель.

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