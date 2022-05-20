Ученые назвали инфекцию, которая повышает риск развития диабета
Ученые провели исследование, которое показало, что два распространены вирусы герпеса могут способствовать нарушению метаболизма глюкозы и увеличению риска развития диабета 2 типа.
Исследование провел доктор Тим Вельфле из Университета Людвига-Максимилиана в Мюнхене, Германия, сообщает EurekAlert.
Вирусы герпеса являются одними из самых распространенных вирусов у людей, сейчас известно о восьми типов. Все они вызывают пожизненные хронические инфекции, которые чаще всего переносятся легко, а затем протекают до конца жизни в бессимптомной форме.
Диабет является одним из наиболее распространенных и серьезных метаболических заболеваний. За 2019 год 9,3% населения мира страдает этим заболеванием, что приводит к высокой смертности, прежде всего из-за сердечно-сосудистых заболеваний, возникающих в результате.
Существует также много экологических и генетических факторов риска диабета. Вирусы играют роль развития диабета 1 типа, в котором поджелудочная железа перестает вырабатывать достаточно инсулина.
Что узнали ученые
В новом исследовании использовались данные о здоровье 1967 человек из Германии. Участники прошли медицинское обследование на начальном уровне и позже, примерно через семь лет. Обследование включало тестирование на наличие вирусов герпеса человека.
Из 1257 добровольцев с нормальной толерантностью к глюкозе на начальном уровне у 364 развился преддиабет и у 17 диабет. Авторы обнаружили, что возраст и курение были связаны с индивидуальным риском развития как преддиабета, так и диабета.
Из семи исследованных вирусов герпеса вирус простого герпеса 2 типа (ВПГ2) и цитомегаловирус были связаны с большим риском преддиабета среди лиц с нормальной толерантностью к глюкозе на начальном уровне. У лиц с ВПГ2 вероятность развития преддиабета была на 59% выше, чем у людей без антител к этому вирусу.
Ранее мы сообщали, что врач назвала молоко, которое контролирует уровень сахара в крови.
Также мы называли фрукт, который защищает от диабета.
Кроме того, читайте, что медики назвали болезни, которые можно определить по запаху тела.