Ученые назвали инфекцию, которая повышает риск развития диабета

Ученые провели исследование, которое показало, что два распространены вирусы герпеса могут способствовать нарушению метаболизма глюкозы и увеличению риска развития диабета 2 типа.

Вирусы герпеса являются одними из самых распространенных вирусов у людей, сейчас известно о восьми типов. Все они вызывают пожизненные хронические инфекции, которые чаще всего переносятся легко, а затем протекают до конца жизни в бессимптомной форме.

Диабет является одним из наиболее распространенных и серьезных метаболических заболеваний. За 2019 год 9,3% населения мира страдает этим заболеванием, что приводит к высокой смертности, прежде всего из-за сердечно-сосудистых заболеваний, возникающих в результате.

Существует также много экологических и генетических факторов риска диабета. Вирусы играют роль развития диабета 1 типа, в котором поджелудочная железа перестает вырабатывать достаточно инсулина.

Что узнали ученые

В новом исследовании использовались данные о здоровье 1967 человек из Германии. Участники прошли медицинское обследование на начальном уровне и позже, примерно через семь лет. Обследование включало тестирование на наличие вирусов герпеса человека.

Из 1257 добровольцев с нормальной толерантностью к глюкозе на начальном уровне у 364 развился преддиабет и у 17 диабет. Авторы обнаружили, что возраст и курение были связаны с индивидуальным риском развития как преддиабета, так и диабета.

Из семи исследованных вирусов герпеса вирус простого герпеса 2 типа (ВПГ2) и цитомегаловирус были связаны с большим риском преддиабета среди лиц с нормальной толерантностью к глюкозе на начальном уровне. У лиц с ВПГ2 вероятность развития преддиабета была на 59% выше, чем у людей без антител к этому вирусу.