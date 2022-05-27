Ученые назвали ягоду, которая улучшает память и предотвращает деменции

Клюква имеет много полезных свойств и оказывает благоприятное влияние на здоровье человека. Его можно включить в рацион, чтобы улучшить память и снизить риск развития деменции.
Об этом сообщает ScienceDaily.
Британские ученые проанализировали влияние чашки этой ягоды в день на людей в возрасте от 50 до 80 лет. Исследование связано даже с опасениями, что с годами количество случаев деменции возрастет.
Лекарств от деменции нет, поэтому важно искать способы снижать риски развития заболевания и облегчить его течение. Эксперты следили за добровольцами в течение 12 недель, отслеживая функции мозга, содержание холестерина в крови.
В исследовании приняли участие 60 человек. Половина из них на ежедневной основе съедала сублимированный клюквенный порошок в количестве 100 г свежего продукта. Остальные довольствовались плацебо.
Оказалось, что употребление ягоды способствовало улучшению памяти, нормализации работы нейронов и кровь лучше поступала в мозг. Также у первой группы снизились показатели плохого холестерина, что повышает риск атеросклероза.
Ученые говорят, что положительный эффект был заметен лишь через три месяца употребления клюквы.
В некоторых случаях от употребления клюквы лучше отказаться. Ее не стоит есть:
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