Ученые назвали ягоду, которая улучшает память и предотвращает деменции

Как клюква влияет на организм

Британские ученые проанализировали влияние чашки этой ягоды в день на людей в возрасте от 50 до 80 лет. Исследование связано даже с опасениями, что с годами количество случаев деменции возрастет.

Лекарств от деменции нет, поэтому важно искать способы снижать риски развития заболевания и облегчить его течение. Эксперты следили за добровольцами в течение 12 недель, отслеживая функции мозга, содержание холестерина в крови.

В исследовании приняли участие 60 человек. Половина из них на ежедневной основе съедала сублимированный клюквенный порошок в количестве 100 г свежего продукта. Остальные довольствовались плацебо.

Оказалось, что употребление ягоды способствовало улучшению памяти, нормализации работы нейронов и кровь лучше поступала в мозг. Также у первой группы снизились показатели плохого холестерина, что повышает риск атеросклероза.

Ученые говорят, что положительный эффект был заметен лишь через три месяца употребления клюквы.

В некоторых случаях от употребления клюквы лучше отказаться. Ее не стоит есть: