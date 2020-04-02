Ученые назвали ключевые симптомы COVID-19: не кашель и температура

Коронавирус COVID-19 проявляется необычными симптомами. Поэтому сразу можно не заподозрить наличие болезни, которая, как известно, отличается сухим кашлем и высокой температурой. Что известно о ключевых симптомах болезни - в материале Styler.

Так, ученые королевского колледжа Лондона пришли к выводу, что главными симптомами, по которым можно заподозрить коронавирус, являются потеря вкуса и обоняния.

К такому выводу ученые пришли после того, как в период с 24 по 29 марта опросили через специальное приложение COVID Symptom Tracker 1702 пациента. И 59% из них пожаловались на потерю обоняния и вкуса. И хотя у 18% опрошенных коронавирус в результате не подтвердился, ученые заключили, что эти первые симптомы COVID-19 можно назвать ключевыми.

Тем не менее, повышенная температура тела, постоянный кашель остаются одними из основных признаков коронавируса. Также могут проявляться усталость, желудочные расстройства и диарея, потеря аппетита.

Тем временем количество заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион, а умерших - больше 50 тысяч. Преодолело болезнь свыше 200 тысяч людей во всем мире.

Ранее украинские врачи также указали на потерю нюха, как один из первых симптомов коронавируса, который появляется еще до кашля и температуры.

Напомним, что в Минздраве Украины назвали главную группу риска среди украинцев. Именно люди с таким диагнозом наиболее уязвимы к осложнениям COVID-19.