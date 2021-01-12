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Ученые назвали главные последствия коронавируса

Автор: Светлана Мащенко

Коронавирус вызывает ряд негативных последствий для организма, которые человек может испытывать на себе не менее шести месяцев после перенесения болезни.

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Так, согласно выводам китайских ученых, чаще всего пациенты жалуются на трудности со сном, тревожность, а также депрессию, пишет научный журнал The Lancet.

К таким выводам исследователи пришли, изучив 1733 пациентов с COVID-19, которые были выписаны из больницы в Ухане с 7 января по 29 мая прошлого года. 75% из них все еще нуждались в дополнительном кислороде, но без подключения к аппарату ИВЛ.

Ученые продолжали наблюдать за пациентами с 16 июня по 3 сентября 2020 года и пришли к таким выводам:

  • утомляемость и мышечную слабость испытывали 63% пациентов,
  • проблемы со сном были у 26%,
  • тревогу или депрессию чувствовали 23% перенесших коронавирус.

"Пациенты, которые были более тяжело больны во время пребывания в медучреждении, имели более серьезные нарушения диффузионной способности легких и аномальные проявления на изображениях грудной клетки. Они являются основной целевой группой для исследования долгосрочного выздоровления после COVID-19", - пришли к ввыводу ученые из Китая.

Отметим, что украинский врач объяснил причину снижения заболеваемости коронавирусом и рассказал, поможет ли вакцина. Медик считает, что уже половина украинцев переболела, и статистике Минздрава верить нельзя.

Кроме того, стало известно, сколько раз и как часто нужно будет вакцинироваться от коронавируса.

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