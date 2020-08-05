Ученые назвали еще одно смертельно опасное действие никотина

Названа еще одна опасность никотина (фото: pixabay)

Ученые выяснили, что курение еще вреднее, чем принято считать

Ученые выяснили, что один из самых распространенных и летальных видов онкологии - рак легких - часто дает метастазы в головной мозг. А воздействие никотина, причем в любом виде, может способствовать этому.

Новое исследование было опубликовано в Journal of Experimental Medicine.

Отметим, что зачастую причины, почему раковые опухоли начинают метастазировать в тот или иной орган, остаются неизвестными. А при раке легких метастазы оказываются в мозгу в 40%. В таких случаях пациент проживет около шести месяцев.

Исследователям из Медицинской школы Университета Уэйк Форест (США) удалось установить, что попаданию метастазов (вторичных очагов) немелкоклеточного рака легких в мозг способствует именно никотин.

Ученые изучили данные 281 пациента с раком легких. Оказалось, что у курильщиков эта опухоль метастазирует в мозг гораздо чаще.

Удалось выяснить и механизм действия никотина, в результате которого метастазы проникают в головной мозг. Так, никотин способен попадать туда через гематоэнцефалический барьер и влиять на микроглию - иммунные клетки головного мозга. В результате глия перестает играть защитную роль и начинает способствовать раковому росту.

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