Ученые назвали единственный путь передачи коронавируса: спасет не только дистанция

Ученые назвали способ, которым коронавирус передается от человека к человеку. По более ранним данным исследователей считалось, что вирус передается исключительно воздушно-капельным путем. Эту гипотезу ученые доказали, но есть некоторые нюансы.

Об этом пишет издание Bigmir со ссылкой на новое исследование, опубликованное в издании The Lancet.

Большинство экспертов в области общественного здравоохранения утверждают, что SARS-CoV-2 передается в основном воздушно-капельным путем. Это убеждение основывалось на традиционном бинарном соотношении между капельной и аэрозольной передачей вируса. Расчет был из размера частиц (менее 5 мкм) и базировался на том, что эти частицы могут оставаться в воздухе в течении продолжительного времени и преодолевать расстояния от источника.

Однако респираторные капли могут быть, и более крупными – если они выбрасываются из источника при кашле или чихании. Эти частицы падают на землю и не могут перемещаться далее, чем на 1,8 метра.

Именно поэтому рекомендации общественного здравоохранения были такими: социальное дистанцирование, обязательное мытье рук, чистка и обработка поверхностей, масочный режим при скоплении людей.

При этом за год пандемии были обнаружены случаи инфицирования, при которых человек заражался даже на значительном расстоянии от источника вируса. Порой люди могли заражаться даже при нахождении в соседних номерах гостиницы. И эти случаи ставили под сомнение передачу исключительно капельным путем. Также ученые предположили, что исходные данные могли быть неверными.

"Ошибочное предположение о том, что передача через непосредственную близость подразумевает наличие крупных респираторных капель или фомитов, исторически использовалось на протяжении десятилетий для отрицания передачи туберкулеза и кори воздушно-капельным путем. Это стало медицинской догмой, игнорируя прямые измерения аэрозолей и капель, которые выявляют такие недостатки, как подавляющее количество аэрозолей, образующихся при дыхательной деятельности, и произвольная граница в размере частиц 5 мкм между аэрозолями и каплями вместо правильной границы 100 мкм", - говорится в новом исследовании.

И в первую очередь, по мнению ученых, нужно вкладывать средства не в дорогостоящие меры по дезинфекции поверхностей, а в улучшение вентиляции в помещениях.

"Люди и организации продолжают уделять приоритетное внимание дорогостоящим усилиям по дезинфекции, когда они могли бы вкладывать больше ресурсов, чтобы подчеркнуть важность масок, и изучить меры по улучшению вентиляции. Последнее будет более сложным, но может иметь большее значение", - подчеркнули исследователи.