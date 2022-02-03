Ученые назвали дешевый продукт, который поможет уменьшить опасный жир на животе

Жир на животе может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, от диабета до сердечных заболеваний. В отличие от большей части жира в вашем теле, висцеральный жир спрятан глубоко внутри вашего живота.

Этот вредный жир составляет около одной десятой всего жира в организме. Он также может выделять белки и гормоны, вызывающие воспаление.

Согласно исследованиям, существует дешевый продукт, который способный уменьшить этот опасный жир на животе - это имбирь.

Исследование показало, что порошок имбиря способен уменьшить висцеральный жир. Первоначально данное исследование было направлено на изучение того, могут ли добавки с имбирем препятствовать ожирению.

Имбирь (фото: pixabay.com)

Как проходило исследование

В исследовании брали участие мыши, которым давали порошок имбиря, купленный в Сеуле в Корее. Ученые приготовили порошок имбиря, используя метод экстракции горячей водой под давлением.

После того, как мыши соблюдали эту диету в течение семи недель, исследование показало снижение висцеральной жировой ткани, ожирения и других показателей потери веса.

Имбирь - это травянистое растение тропического происхождения, обычно используемое в качестве специи. Он наполнен фенольными соединениями, флавоноидами и терпеноидами, известными своим "оздоровительным эффектом".

Ученые также говоря, что имбирь проявляет противовоспалительную, антисептическую и антиоксидантную активность. Теперь же исследования указывают на влияние имбиря на борьбу с ожирением.

Есть еще одно исследование, изучающее жиросжигающие эффекты имбиря. Но этот раз исследование также включало испытания на людях.

Это говорит о том, что употребление имбиря может увеличить сжигание калорий и уменьшить чувство голода, что связано с потерей веса.

Имбирь также связан с положительными изменениями уровня холестерина, сахара в крови, артериального давления, воспалительных белков и здоровья печени.