Ученые назвали дешевый продукт, который поможет уменьшить опасный жир на животе

Висцеральный жир, также известный как брюшной жир, обволакивает органы внутри живота. Этот тип жира считается опасным, поскольку он может выделять вредные химические вещества в кровь.
К счастью, простые корректировки диеты могут помочь избавиться от упрямого жира, сообщает издание Express.
Жир на животе может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, от диабета до сердечных заболеваний. В отличие от большей части жира в вашем теле, висцеральный жир спрятан глубоко внутри вашего живота.
Этот вредный жир составляет около одной десятой всего жира в организме. Он также может выделять белки и гормоны, вызывающие воспаление.
Согласно исследованиям, существует дешевый продукт, который способный уменьшить этот опасный жир на животе - это имбирь.
Исследование показало, что порошок имбиря способен уменьшить висцеральный жир. Первоначально данное исследование было направлено на изучение того, могут ли добавки с имбирем препятствовать ожирению.
Имбирь (фото: pixabay.com)
В исследовании брали участие мыши, которым давали порошок имбиря, купленный в Сеуле в Корее. Ученые приготовили порошок имбиря, используя метод экстракции горячей водой под давлением.
После того, как мыши соблюдали эту диету в течение семи недель, исследование показало снижение висцеральной жировой ткани, ожирения и других показателей потери веса.
Имбирь - это травянистое растение тропического происхождения, обычно используемое в качестве специи. Он наполнен фенольными соединениями, флавоноидами и терпеноидами, известными своим "оздоровительным эффектом".
Ученые также говоря, что имбирь проявляет противовоспалительную, антисептическую и антиоксидантную активность. Теперь же исследования указывают на влияние имбиря на борьбу с ожирением.
Есть еще одно исследование, изучающее жиросжигающие эффекты имбиря. Но этот раз исследование также включало испытания на людях.
Это говорит о том, что употребление имбиря может увеличить сжигание калорий и уменьшить чувство голода, что связано с потерей веса.
Имбирь также связан с положительными изменениями уровня холестерина, сахара в крови, артериального давления, воспалительных белков и здоровья печени.
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