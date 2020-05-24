Ученые назвали даты окончания пандемии COVID-19 в разных странах

Коронавирус, несмотря на свои масштабы, уже воспринимается проще, нежели раньше. Пандемия будет длиться относительно недолго и, чтобы убедить в этом остальных, ученые поделились результами исследований.

Пандемия COVID-19 в Великобритании может закончиться осенью, приблизительно 30 сентября, в США незначительно позже - 11 ноября. Об этом сообщает издание "Daily Mail".

Италия, по расчетам ученых, может "выздороветь" ближе к 24 октября. Тем не менее, прогнозы будут неопределенными из-за сложности вируса, а также из-за определенных ограничений и протоколов тестирования, существующих в стране.

В США показатели были признаны относительно стабильными. Что касается Бразилии - это вторая страна, наиболее пострадавшая от коронавируса - там эпидемию могут переживать до конца года.

"Чрезмерный оптимизм, основанный на некоторых предсказаниях, опасен, потому что он может ослабить нашу дисциплину и контроль и вызвать распространение вируса и инфекции, по этой причине его следует избегать", - отметили ученые.

Напомним, что ученые считают, что пандемия коронавируса может продлиться около двух лет, а под контроль ее смогут взять после появления коллективного иммунитета у 2/3 населения Земли.

Ранее ученые назвали сроки завершения эпидемии коронавируса в Украине. Согласно исследованию ученых из Сингапура, резкое снижение заболеваемости ожидается 19 мая, а конец эпидемии прогнозируется до 8 июня.