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Ученые назвали COVID-вакцины, которые теряют эффективность после второй дозы

Автор: Светлана Мащенко

Ученые провели исследование двух вакцин от коронавируса и выяснили, что они теряют свою эффективность в течение шести месяцев после введения второй дозы.

Об этом пишет theguardian.

Речь идет о препаратах Pfizer и AstraZeneca, которые и проверялись исследователями.

Во время эксперимента были учтены данные более 1,2 млн участников. И как оказалось, реальный анализ показывает меньшую защиту, чем клинические испытания.

Почему снижается эффективность вакцин, установить не удалось. Также неизвестно, как со временем ведут себя другие препараты - они в исследовании не участвовали.

"Иммунитет, который формируют две дозы вакцин производства Pfizer и AstraZeneca, начинает ослабевать в течение 6 месяцев", - говорят ученые.

Насколько снижается эффективность вакцин?

Pfizer эффективна на 88% спустя месяц после получения второй дозы. А через 5-6 месяцев защита снижается до 74%

AstraZeneca через месяц обеспечит 77% защиту от коронавируса, но спустя 4-5 месяцев она эффективна уже на 67%.

Это важно!

Вакцинация от коронавируса не дает стопроцентной гарантии, что вы не заразитесь инфекцией. Но полностью привитые люди переносят болезнь значительно легче.

Ранее мы писали, что медики назвали симптомы COVID-19 у вакцинированных, получивших одну дозу и непривитых.

Также врачи перечислили самые тревожные признаки "побочек" от вакцинации, рассказав, когда нужно срочно к врачу.

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