Ученые нашли виновника всех пандемий на планете

Солнце играет очень важную роль в нашей жизни. Но оказалось, что звезда, возможно, является причиной вспышек эпидемий на Земле. Дело в том, что эпидемии совпадают с 11-летними солнечными циклами.
Об этом говорится в исследовании Environmental Science and Pollution Research.
Ученые выяснили, что активность Солнца увеличивается и уменьшается с периодом, который составляет примерно 11 лет. Ученые сопоставили количество солнечных пятен, когда они значительно увеличивается со вспышками эпидемий на Земле, и они практически совпадают.
Эксперты анализировали пандемии, которые происходили в период с 1750 по 2020 год. Оказалось, что 27 из 36 мировых пандемий совпадают со значительным увеличением или уменьшением количества солнечных пятен.
Теперь ученые говорят о том, что могут спрогнозировать следующие эпидемии на следующие 110 лет.
Когда на Солнце увеличивается количество пятен, это приводит к увеличению интенсивности солнечного ветра. Из-за этого на Земле могут происходить локальные климатические изменения. Кроме того, возможна мутация вирусов, которые становятся причиной пандемий.
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