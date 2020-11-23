Ученые нашли тела погибших во время извержения Везувия: застывшая история

Останки двух жертв извержения вулкана Везувий, которое произошло почти 2000 лет назад, были раскопаны на большой вилле на окраине Помпеи. Об этом сообщили в субботу официальные представители Археологического центра, передает Science Alert.

"Были найдены два скелета людей, оказавшихся в центре извержения", - говорится в заявлении археологов.

Исследователи полагают, что это фигуры молодого раба и более богатого пожилого мужчины, около 40 лет, который предположительно является его владельцем, основываясь на остатках одежды и их физическом облике.

Разрушенный город Помпеи был погружен в пепел после извержения вулкана Везувия в 79 году нашей эры. Сейчас это вторая по посещаемости туристическая достопримечательность Италии после римского Колизея, который в прошлом году посетили почти 4 миллиона человек.

Тела погибших во время извержения Везувия (фото: Luigi Spina/Pompeii Archaeological Park)

Огромный участок, который простирается на 44 гектара, - это то, что осталось от одного из самых богатых городов Римской империи. Слои пепла погребли многие здания и предметы в почти первозданном состоянии, включая свернувшиеся калачиком трупы жертв.

После того как были обнаружены последние человеческие останки, кости были проанализированы, а затем залиты гипс-методом, изобретенным Джузеппе Фиорелли в 1867 году.

Эти два скелета были найдены во время продолжающихся раскопок в Чивита Джулиана, примерно в 700 метрах к северо-западу от Помпеи, на вилле с видом на Неаполитанский залив, где ранее была найдена конюшня и останки трех запряженных лошадей. Оба тела были найдены в боковой комнате "криптопортикуса", коридоре под виллой, где они могли искать убежища.

Напомним, археологи раскопали богатейший мусульманский некрополь на территории Испании.

Ранее археологи обнаружили на дне Черного моря затопленный город. Первые признаки строений были обнаружены еще в 1970-е годы, но масштабные археологические работы начались только сейчас.