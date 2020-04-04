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Ученые нашли способ снизить смертность от коронавируса: исследование

STYLERКоронавирус    04.04.2020 - 14:01
Ученые нашли способ снизить смертность от коронавируса: исследование
Коронавирус (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус в мире стал причиной смерти более чем 58 тысяч человек

Коронавирус в мире привел к пандемии с подтверждением более чем 1,1 миллиона случаев заболевания. При этом смертность от инфекции в большинстве случаев наблюдается у тех, кто имеет серьезные хронические заболевания. Ученые рассказали, что снизить смертность от COVID-19 можно при правильном параллельном лечении от хронических болезней.

Американским ученым удалось найти связь между самым распространенным хроническим заболеванием среди групп риска – гипертонией – и коронавирусом. Если точнее, то ученые определили взаимосвязь некоторых лекарств от гипертонии и ухудшение самочувствия зараженных коронавирусом, которые страдают от этого заболевания. Об этом говорится в исследовании Nature.

"Ингибиторы АПФ и блокаторы ангиотензиновых рецепторов (БРА), которые назначают миллионам пациентов во всем мире, теоретически могут повысить риск инфицирования SARS-CoV-2 и более тяжелым COVID-19 вследствие роли ACE2 в качестве посредника. Хотя ингибиторы АПФ и БРА непосредственно не влияют на активность ACE2, исследования на экспериментальных моделях животных показали, что эти агенты могут повышать экспрессию и активность ACE2 в ткани сердца и почек. Это вызвало обеспокоенность по поводу потенциальной повышенной восприимчивости пациентов, получающих эти препараты при заболевании COVID-19", - говорится в исследовании.

Ученые добавили, что доказательств негативного влияния именно ACE2 нет, но многие факты указывают на патогенную роль системы ренин-ангиотензин.

"Механизмы, лежащие в основе предполагаемой связи между тяжестью COVID-19 и гипертонией, не ясны, но некоторые доказательства указывают на патогенную роль системы ренин-ангиотензин, поскольку она напрямую связана как с вирусной передачей, так и с гипертонией", - добавили в исследовании.

Согласно исследованию, при приеме препаратов с ингибиторами АПФ и блокаторами ангиотензиновых рецепторов (БРА) риск заразиться может быть выше. Следовательно, заменив препараты с АПФ или БРА, можно снизить риски смертности среди групп риска. Но ученые пока не давали рекомендаций относительно того, какие препараты стоит принимать во время заболевания коронавирусом при гипертензии.

Ранее украинские врачи также указали на потерю нюха, как один из первых симптомов коронавируса, который появляется еще до кашля и температуры.

Напомним, что в Минздраве Украины назвали главную группу риска среди украинцев. Именно люди с таким диагнозом наиболее уязвимы к осложнениям COVID-19.

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