Ученые нашли специю, которая может побороть коронавирус: есть в каждом доме

Ученые из Индии пришли к выводу, что черный перец может бороться с коронавирусом. Дело в том, что в составе этой специи есть пиперин. Это вещество способно блокировать действие частей коронавируса SARS-CoV-2, отвечающих за размножение и проникновение в организм человека. Об этом сказано в статье на сайте университета.

Ученые провели опыты и изучили взаимодействие 30 специй с вирусом и методом компьютерного моделирования выяснили, что все они в той или иной степени связываются с белком S и главной протеазой (она отвечает за размножение вируса), однако активней всех ведет себя пиперин. Это вещество в перце отвечает за острый вкус и аромат специи.

Количество пиперина в разных видах перца зависит от происхождения. Пряность из Шри-Ланки содержит 15% этого вещества, а из Вьетнама, Индии и Малайзии — 2–7%. Кроме того, пиперин весьма нестабилен и может терять свои свойства при окислительных процессах (например, при контакте с кислородом). Поэтому в покупном молотом перце его может не хватать. Это исследование индийских ученых является только гипотезой, ее необходимо подтвердить реальными экспериментами.

Врачи сходятся во мнении, что жгучие пряности в принципе имеют свойство усиливать иммунитет. Это связано с тем, что они активизируют защитные функции организма. Поэтому специи хороши в профилактике простудных заболеваний.

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