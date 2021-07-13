Ученые нашли причину постковидного синдрома: кто в группе риска

Ученые выяснили причину по которой возникает так называемый постковидный синдром (Long COVID). Ему подвержена часть пациентов, перенесших коронавирусную болезнь и длиться последствия могут до одного года.
Об этом сообщает BBC.
Так, согласно результатам исследования, проведенного Имперским колледжем Лондона, в крови у пациентов страдающих длительными последствиями коронавируса, выявили так называемые аутоантитела.
Антитела производятся нашим организмом, как защитная реакция в случае повторного вторжения патогена. Но в некоторых случаях происходит сбой и иммунная система начинает производить "ложные" антитела, которые атакуют здоровые клетки человека.
Обычно такое бывает при аутоиммунных болезнях - ревматоидном артрите, красной волчанке и так далее. Теперь же ученые выяснили, что подобный механизм может запускаться после перенесения коронавируса.
Long COVID случается у 10-20% людей, когда после перенесения болезни остаются некоторые симптомы, а также присоединяются новые. Проявляться он может от нескольких недель до года.
Самые распространенные симптомы "постковида" включают:
Ранее украинский врач рассказала, что некоторые люди страдают последствиями коронавируса еще в течение нескольких месяцев. Она назвала способы, как справиться с "длительным ковидом".
Напомним, что за прошедшие сутки, 12 июля, в Украине зафиксирован 481 новый подтвержденный случай коронавируса.
На 13 июля с начала вакцинальной кампании привито 2 357 227 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы -1 215 284 человека.