Ученые нашли причину постковидного синдрома: кто в группе риска

Кто подвержен Long COVIDу

Так, согласно результатам исследования, проведенного Имперским колледжем Лондона, в крови у пациентов страдающих длительными последствиями коронавируса, выявили так называемые аутоантитела.

Антитела производятся нашим организмом, как защитная реакция в случае повторного вторжения патогена. Но в некоторых случаях происходит сбой и иммунная система начинает производить "ложные" антитела, которые атакуют здоровые клетки человека.

Обычно такое бывает при аутоиммунных болезнях - ревматоидном артрите, красной волчанке и так далее. Теперь же ученые выяснили, что подобный механизм может запускаться после перенесения коронавируса.

Постковидный синдром и его симптомы

Long COVID случается у 10-20% людей, когда после перенесения болезни остаются некоторые симптомы, а также присоединяются новые. Проявляться он может от нескольких недель до года.

Самые распространенные симптомы "постковида" включают: