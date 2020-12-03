Ученые нашли препарат, блокирующий передачу COVID-19 за сутки

Новый противовирусный препарат MK-4482/EIDD-2801 или молнупиравир полностью подавляет передачу коронавируса в течение 24 часов.

К такому выводу пришли исследователи из Института биомедицинских наук Университета штата Джорджия в США, передает MedicalХpress.

Группа ученых под руководством доктора Ричарда Племпера первоначально обнаружила, что это лекарство эффективно против вирусов гриппа.

"Это первая демонстрация перорального препарата для быстрого блокирования передачи SARS-CoV-2", - сказал Племпер и добавил, что MK-4482/EIDD-2801 способен "изменить правила игры".

Отмечается, что пока не станет доступна массовая вакцинация от COVID-19, использование этого препарата для прерывания распространения вируса станет первостепенным в борьбе с эпидемией и смягчения катастрофических последствий пандемии.

Поскольку препарат можно принимать перорально, лечение может быть начато на ранней стадии, что потенциально дает три преимущества:

препятствует прогрессированию болезни у пациентов до тяжелого состояния,

сокращает инфекционную фазу, чтобы облегчить эмоциональные и социально-экономические последствия длительной изоляции пациентов,

позволит быстро заглушить вспышки инфекции на местах.

"Мы ранее отметили, что MK-4482/EIDD-2801 обладает широким спектром активности против респираторных РНК-вирусов и что пероральное лечение инфицированных животных этим препаратом снижает количество выделяемых вирусных частиц на несколько порядков, резко снижая передачу. Эти свойства сделали MK-4482/EIDD-2801 мощным кандидатом для фармакологического контроля COVID-19", - заявил профессор Племпер.

В исследовании, опубликованном в научном журнале Nature Microbiology, команда ученого перепрофилировала молнупиравир против SARS-CoV-2 и использовала модель хорька, чтобы проверить влияние препарата на остановку распространения вируса.

"Мы считаем, что хорьки являются подходящей моделью передачи, потому что они легко распространяют SARS-CoV-2, но в большинстве случаев не развивают серьезное заболевание, которое очень похоже на распространение SARS-CoV-2 у молодых людей", - сказал научный сотрудник в группе Племпера и соавтор исследования доктор Роберт Кокс.

Исследователи заразили хорьков SARS-CoV-2 и начали лечение MK-4482/EIDD-2801, когда животные начали выделять вирус из носа.

"Когда мы поместили этих инфицированных, а затем лечили исходных животных с необработанными контактными хорьками в одной клетке, ни один из контактировавших не заразился", - сказал докторант лаборатории Племпера и соавтор исследования Йозеф Вольф.

Также отмечается, что все контакты хорьков-источников, получавших плацебо, были инфицированы.

Если эти основанные на хорьках данные распространятся на людей, пациенты с COVID-19, получавшие препарат, могут стать неинфекционными в течение суток после начала лечения, говорится в материале.

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