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Ученые нашли новые симптомы COVID-19 у детей: один из них - "клубничный язык"

Автор: Светлана Мащенко

У детей обнаружили новые симптомы коронавируса. Ученые говорят, что такие признаки нетипичны для взрослых пациентов с COVID-19. Речь идет об отеке глаз, покрасневших щеках, а также так называемом "клубничном языке", когда воспаляются сосочки языка.

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Так, по информации издания Express, к такому выводу пришли ученые из США, которые провели исследования в некоммерческом академическом медицинском центре Клиника Мейо.

Ученые изучали данные детей с COVID-19, страдающих мультисистемным воспалительным синдромом (MIS-C) с воспалением сердца, легких, кровеносных сосудов, почек, пищеварительной системы, мозга, кожи или глаз.

Специалисты пришли к выводу, что коронавирус может вызывать у детей воспаление кожно-слизистых поверхностей. В частности, отек глаз, покрасневшие щеки и "клубничный язык".

Отметим, что медики выявили "клиническое совпадение" между болезнью Кавасаки (воспаление кровеносных сосудов, которое возникает у некоторых детей на фоне COVID-19) и нововыявленным воспалительным синдромом.

Напомним, что в Украине за последние сутки (на 11 декабря) зафиксировали 13 514 новых случаев коронавируса, выздоровели более 15 тысяч человек. С начала пандемии заразились уже 872 228 человек, умерли 14 755 (+285), выздоровели - 480 348.

Ранее мы писали, что от коронавируса умерла 14-летняя девочка из Кропивницкого. Врачи винят в гибели ребенка родителей.

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