Ученые нашли новую разрушительную функцию COVID-19: хуже, чем предполагалось

Коронавирус 2020 является крайне опасным. Помимо ранее перечисленных проблем, к которым он может привести, COVID-19 также атакует гемоглобин в эритроцитах и ​​делает их неспособными транспортировать кислород к клеткам. Результаты масштабного исследования опубликованы в издании "Hematology, Transfusion and Cell Therapy".

Когда ученые из Университета Вероны (Италия) проанализировали данные 1210 пациентов с Covid-19, выяснили, что у 224 человек болезнь протекала тяжело. И у них был значительно снижен уровень гемоглобина, который является важнейшим элементом крови.

Подобные исследования ранее уже проводили китайские биологи. Они выяснили, что коронавирус атакует гемоглобин в эритроцитах и ​​делает их неспособными транспортировать кислород к клеткам.

Как известно, одним из самых серьезных осложнений Covid-19 считается острый респираторный дистресс-синдром, возникающий, когда жидкость скапливается в легких и кислород не может попасть в кровь.

Поэтому, по словам ученых, вместо искусственной вентиляции стоило бы применять трансфузии (например, переливание крови или эритроцитов). Таким образом предотвратить развитие тяжелой болезни было бы значительно проще.

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