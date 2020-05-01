Ученые нашли лучшую защиту от коронавируса: альтернатива маскам

Коронавирус 2020 (коллаж: РБК-Украина)

От коронавируса нашли более эффективную защиту, чем маски

Коронавирус COVID-19 передается воздушно-капельным путем, но маски не могут обеспечить достаточно надежную защиту от попадания в организм инфекции. Ученые из США назвали альтернативу маскам, которая намного лучше может уберечь от коварного штамма SARS-CoV-2.

Таким средством являются пластмассовые щитки для лица, говорится в отчете группы ученых, который был опубликован в журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA).

Специалисты отметили, что пути передачи COVID-19 уже изучены. Инфекция, как и любой другой респираторный вирус, передается, когда частицы оказываются достаточно близко от рта, носа и глаз.

Защитный щиток от коронавируса для лица

При сравнении "оборонительных способностей" масок и щитков, ученые пришли к выводу, что щитки гораздо эффективнее. Эксперимент показал, что на дистанции в два метра, щитки задержали 92% частиц вируса.

Кроме того, в отличие от масок с коротким сроком использования, щитки можно мыть с мылом или обрабатывать дезинфекторами, после чего пользоваться ими снова и снова.

Еще одним преимуществом щитка является то, что его удобнее носить, чем маску, которая часто сползает, и через нее трудно дышать. Также щиток оберегает от неосознанных прикосновений к лицу. Эффективность этого средства защиты была оценена учеными в диапазоне от 68 до 96%.

В Украине стоимость защитного щитка, такого, как на фото выше, в интернет-магазинах составляет около 200 грн.

Отметим, что студенты из Одессы печатают на 3D-принтере защитные щитки для украинских врачей, которые стоят на передовой войны с коронавирусом.

Также мы писали, что ученые назвали ткань, которая лучше всего подходит для самодельных масок.