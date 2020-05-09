Ученые изобрели новый тест на коронавирус: абсолютный прорыв

Ученые изобрели новый тест на коронавирус, который основывается на системе редактирования генов CRISPR. Сообщается, что новый тест может дать точный результат о наличии коронавирусной инфекции уже через час после проведения. При этом исследователи утверждают, что для его проведения нет необходимости в специализированном оборудовании или обученном персонале.

Исследователи при сотрудничестве нескольких институтов пытались разработать тест для SARS-CoV-2, который был бы быстрее и проще, чем текущая процедура, которая требует дорогостоящего лабораторного оборудования и дефицитных реагентов. Тогда ученые решили провести исследования с помощью системы CRISPR. По результатам тестирования нового теста сообщается, что для проведения диагностики одного пациента потребуется не более часа. Оборудование для проведения тестирования стоит в среднем 40 долларов США. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Как сообщается в исследованиях, опубликованных научными сотрудниками, для проведения тестирования на коронавирус с помощью системы CRISPR не нужны обученные сотрудники, специализированное оборудование и большие финансовые траты. Результаты теста можно увидеть на бумажных полосках, аналогичных тем, которые используются в тестах на беременность.

Специалисты считают, что тест можно использовать в кабинетах врачей, рабочих местах и других условиях, где необходима быстрая диагностика.

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