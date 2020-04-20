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Ученые изобрели новый способ диагностики коронавируса

STYLERКоронавирус    20.04.2020 - 07:34
Ученые изобрели новый способ диагностики коронавируса
Коронавирус (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус можно будет диагностировать при анализе слюны

Коронавирус предлагают диагностировать при анализе слюны. Ученые пришли к выводу, что материал, вырабатываемый слюнными железами, подходит для качественного определения наличия COVID-19 у пациента. Также ученые доказали, что пандемию можно замедлить, если носить маски.

Слюна, биологическая жидкость, в основном вырабатываемая из слюнных желез в полости рта, может содержать в себе нуклеиновую кислоту коронавируса. Помимо легких, слюнные железы и язык, возможно, являются носителями этого вируса, что представляет ценность для проведения анализов. Об этом стало известно по результатам исследования, опубликованным в журнале Nature.

"Исследование показало, что слюна из глубокой глотки дает качественные результаты диагностики коронавируса. У двенадцати положительных на коронавирус пациентов диагноз подтвердился на основании эпидемиологического анамнеза, клинических критериев и лабораторного обнаружения вируса в образцах из носоглотки или мокроты. Используя количественную полимеразную цепную реакцию с обратной транскрипцией в реальном времени путем тестирования гена 2019-nCoV, 11 образцов слюны показали положительный результат на 2019-nCoV из 12 пациентов (91,67%)", - говорится в исследовании.

Так как в слюне содержится коронавирус, ученые пришли к выводу, что она в действительности может быть заразной, а ношение масок может предотвратить распространение инфекции.

"Таким образом, ношение масок для предотвращения распространения капель инфекционной слюны, содержащихся в воздухе, тщательная дезинфекция воздуха в помещениях для блокирования распространения капель инфекционной слюны и социальное дистанцирование, может замедлить эпидемию COVID-19 в определенной степени", - говорится в заключении исследования.

Напомним, что ранее в сеть попали результаты испытаний вакцины. Ученые уверяют, что изобретенная ними вакцина поможет спасти мир.

Ранее мы писали, способны ли помочь бесспиртовые антисептики от Covid-19.

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