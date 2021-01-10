Ученые о главной опасности мутировавшего коронавируса: конец непредсказуем

Мутировавший коронавирус, который сейчас активно распространяется в Европе, является в разы более заразным, чем доминировавшая ранее его форма, впервые найденная в Китае. Ученые, оценивая риски, связанные с его распространением, дают неутешительный прогноз: новая мутация может вызвать еще одну "очень плохую" волну COVID-19. По предварительным данным, новый вариант вирусной инфекции, распространяющейся из Великобритании, может стать причиной более опасной фазой пандемии.

Если ранее развитие пандемии было можно предсказать, то сейчас ученые не знают, чего ожидать от нового штамма COVID-19, пишет Science. По мнению ученого Джереми Фаррара – эксперта по инфекционным заболеваниям, который возглавляет Trust Trust, – "сейчас мы переходим к непредсказуемой фазе" развития пандемии.

"Одно беспокойство заключается в том, что вариант коронавируса B.1.1.7 теперь станет доминирующим, глобальным с его высшей передачей. Он вызовет еще одну очень, очень плохую волну", – предупреждает специалист.

Беспокойство заставило некоторые страны ускорить выдачу вакцин или обсудить схемы дозирования, которые могут быстро защитить больше людей. Но, поскольку новый вариант появляется во многих странах, ученые призывают правительства также усилить существующие меры контроля.

"Я чувствую, что сейчас мы находимся в другой ситуации, когда большая часть Европы сидит и смотрит. Я очень надеюсь, что на этот раз мы сможем понять, что это наш ранний звонок, и это наш шанс опередить этот вариант", – отметила вирусолог Эмма Ходкрофт из Базельского университета.

По данным эпидемиолога и доцента Лондонской школы гигиены и тропической медицины Адама Кухарски, многие мутации B.1.1.7, включая восемь важнейших белков, усиливают распространение. Например, анализ Public Health England показал, что около 15% людей, инфицированных B.1.1.7 в Англии, продолжали получать положительные результаты тестов по сравнению с 10% инфицированных другими вариантами.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новых жестких ограничениях, принятых с 4 января, включая закрытие школ. Также власти просят людей не покидать свои дома, если это не необходимо.

Напомним, что по состоянию на 10 января в Украине обнаружили 5011 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки было проведено 23 245 тестирований. Также за вчера госпитализировали 2100 человек, умерли 99 пациентов, 5292 лица выздоровели.

Также мы писали, что в Канаде зафиксировали первый случай "африканского" коронавируса. Зараженный человек недавно вернулся из путешествия.

До этого ученые развеяли мифы, связанные с курением и коронавирусом.