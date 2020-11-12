Ученые доказали, что витамин С помогает победить коронавирус: но есть нюанс

Как витамин С помогает в борьбе с коронавирусом (коллаж: РБК-Украина)

Ученые назвали группы риска, которые при дефиците витамина С могут иметь осложнения

Ученые заявили об эффективности витамина С против коронавируса. Однако дозировка должна быть достаточно высокой, а польза подтверждена не для всех возрастов. Проблемы с транспортировкой витамина в организме может сделать такой вариант лечения неэффективным. Подробности исследования рассказываются в научном журнале Science Tech Daily.

Возраст, раса, пол, а также генетика влияют на транспортировку витамина С. Исследователи рекомендуют учитывать эти факторы при разработке и проведении клинических испытаний, а также при анализе результатов испытаний COVID-19 и других состояний, говорит доктор Садананд Фульзеле, автор статьи.

Ученые решили исследовать возможности витамина С, славящегося доказанными свойствами укреплять иммунную систему, в лечении коронавируса. Именно то, что витамин С не может попасть в клетки из-за проблем с транспортерами, делает такое лечение потенциально неэффективным для определенных групп людей.

В случае, если давать большую дозировку витамина С тем, у кого наблюдаются проблемы с транспортерами, можно спровоцировать более мрачную ситуацию: витамин станет производить окислители, повреждающие активные формы кислорода, вместо того, чтобы помочь устранить их, говорит Исалес, соавтор исследования.

Ученые подозревают, что низкая экспрессия переносчика является фактором смешанных результатов от использования витамина С в различных других условиях. Ранее его использование при других вирусах, таких как потенциально смертельный сепсис, показало свою пользу в уменьшении органной недостаточности и улучшении функции легких при остром респираторном дистресс-синдроме, который также является основной причиной болезни и смерти с COVID-19.

Многие из тех, кто наиболее подвержен риску COVID-19, включая людей старшего возраста, чернокожих, мужчин и людей с хроническими заболеваниями, такими как остеоартрит, гипертония и диабет, как правило, имеют более низкие показатели витамина С. Ученые считают это еще одной причиной для внедрения терапии витамином С.

Исследователи также отмечают, что у пациентов может развиться дефицит витамина С во время течения COVID-19, так как во время активной работы иммунитета витамин С потребляется более быстрыми темпами. Недостаточный уровень может увеличить ущерб, наносимый чрезмерно усердным иммунным ответом.

Исалес и Фульцеле сомневаются, что прием большого количества витамина С является хорошей профилактической стратегией против COVID-19, за исключением тех людей, у которых уже определен дефицит.

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