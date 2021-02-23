Ученые дали прогноз по COVID-19 для Украины: где ждать вспышки эпидемии

Итоги исследовательской работы ученые опубликовали в таблице, где приведены средние прогнозные результаты для областей Украины на период до 1 и 8 марта.

Исследователи отметили, что данные прогнозы не учитывают влияния изменения количества тестирований, количестве подозрений и изменения карантинных ограничений. При вычислениях считалось, что репродуктивное число и коэффициент летальности остаются постоянными на протяжении прогностического периода.

Судя по опубликованных данных, наибольшего роста следует ждать: в Винницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской областях, а также в Киеве.

Всего на 1 марта прогнозируется средняя цифра в 5612 тысяч новых случаев по Украине, а на 8 марта - уже 6820.

Прогноз по коронавирусу в Украине (фото: nas.gov.ua)

Заметим, что для прогноза ученые использовали средние значения за последнюю неделю. А чтобы высчитать изменение количества контактов во времени, дополнительно были рассмотрены два сценария для каждой области: с постепенным увеличением уровня контактности на 25% и уменьшением на 25%.