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Учебные стрельбы "копов" закончились ранением женщины: детали ЧП в Николаеве (фото)

STYLERПроисшествия    22.12.2019 - 18:15
Учебные стрельбы "копов" закончились ранением женщины: детали ЧП в Николаеве (фото)
В Николаеве пострадала женщина во время стрельб полицейских (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

Инцидентом возле стрельбища полицейских может заняться ГБР

В Николаеве женщина получила пулевое ранение в шею во время прогулки возле стрельбища Территориального центра ГУНП, которое расположено в микрорайоне Матвеевка. В полиции 22 декабря заявили, что по факту инцидент начато следствие.

Также правоохранители открыли уголовное производство по ч. Ст. 125 "Умышленное легкое телесное повреждение" УК.

Было назначено проведение медицинских экспертиз, которые должны установить происхождение ранения и характер метода его получения.

В отделе коммуникации полиции Николаевской области добавили, что дело могут передать в ГБР.

По показаниям 38-летней потерпевшей, она выгуливала собак и находилась в 200-250 метрах около места проведения учебных стрельб, когда почувствовала жжение в области шеи и слышала, что в это время на полигоне стреляли, говорится в сообщении.

Учебные стрельбы &quot;копов&quot; закончились ранением женщины: детали ЧП в Николаеве (фото)

В Николаеве пострадала женщина во время стрельб полицейских (Фото: mk.npu.gov.ua)

Других повреждений она не получила.

Сам инцидент произошел 20 декабря. Отметим, что в сети при этом рассказывают, что потерпевшая Татьяна Вовк была с ребенком и собакой, когда получила ранение в шею.

В частности, как написала в Facebook Катрина Ангелова, в Матвеевке женщина "вышла на дневную прогулку с ребенком и собакой, а живут они недалеко от школы милиции".

В Николаеве женщина получила ранение во время учебных стрельб полицейских (Фото: facebook.com)

"Пройдя пару метров, услышала стрельбу - учение, обернулась на свист пуль, ее поразила адская боль в шее. Естественно, первая реакция - потереть, а там кровь, со страху прогулка закончилась. Побежали домой и скоренько больницу. При обследовании врачей был поставлен диагноз "огнестрельное ранение". И это просто выйдя с дому, с детьми", - говорится в публикации.

Учебные стрельбы &quot;копов&quot; закончились ранением женщины: детали ЧП в Николаеве (фото)

В Николаеве пострадала женщина во время стрельб полицейских (Фото: скрин facebook.com/ketrin.zeta.5)

По ее словам, полигон не огорожен забором, что представляет большую опасность для жизни местных жителей.

Нужно сказать, что позже пост в Facebook-профиле Ангеловой был удален.

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