Участница обнаженной фотосессии в Дубае заявила, что ее избили и изнасиловали в Днепре

По словам Натальи Чуприны, на нее напал мужчина, к которому она пришла домой по приглашению - с ним она ранее лично не встречалась, но знала через знакомых. Когда они остались одни, тот избил и надругался над девушкой.

"У нас в городе со мной произошла такая ситуация, что я встретилась с человеком, меня пригласили отдохнуть, погулять просто. И мы немножечко посидели, поговорили, обсудили эту ситуацию в Дубае, и разговор пошел не в очень хорошем формате, начались возмущения в мою сторону, что я не тем занимаюсь, что это не правильно", - рассказала модель.

Когда девушка решила уйти домой из-за подобного обращения, мужчина избил и изнасиловал ее.

Чуприна рассказала, что нападение произошло в частном доме. Издевательства длились около четырех часов. Она кричала и вырывалась, и в конце концов насильник сам открыл ей дверь и отпустил.

Девушке в тот день нужно было ехать в Киев для интервью относительно произошедшего в ОАЭ, и в столице она написала заявление в полицию об изнасиловании.

"Я в Киеве ходила на экспертизу, меня проверяли врачи, я в полиции написала заявление... Я не успела по месту это сделать, так как мне нужно было уезжать... Я наняла адвоката на всю эту ситуацию, и адвокаты говорят, что будем его на полиграф везти, потому что он все отрицает", - сказала Наталья.

Также она добавила, что рассказала о случившемся своим друзьям, которые решили помочь ей и связывались с насильником. При разговоре тот сначала сознавался, что намеревался добиться от модели интима, но впоследствии "включил заднюю" и заявил, что девушку не трогал.

Чуприна рассказала, что ее обидчик - человек семейный, у него жена и есть ребенок.

Девушка также признается, что теперь боится за свою жизнь.

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