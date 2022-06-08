Участникам резонансной драки в Одессе вручили повестки в армию

В Одессе участники драки около ночного клуба в Аркадии во время комендантского часа, что произошла вечером в субботу и вызвала общественный резонанс, были найдены полицией. Сейчас молодые люди изъявили желание пойти в армию и применять свои силы уже в обороне страны от российских оккупантов.
Об этом 8 июня рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram.
Он уточнил, что с парнями повели профилактическую беседу, после которой те "изъявили желание получить, согласно действующему законодательству, повестки в соответствующий территориальный центр комплектования и социальную поддержку".
Теперь драчуны пройдут медицинский осмотр и собеседования, после чего их направят в определенную воинскую часть, чтобы мужчины приняли участие в защите и обороне Украины в военное время.
Речь идет о двух одесситах, которые в ночь на 5 июня устроили серьезную драку в левом крыле Аркадии напротив баров. Свидетели инцидента пытались разнять молодых людей, а происходящее попало на камеры.
Тогда на потасовку отреагировал глава ОВО Максим Марченко, потребовав найти драчунов, а также принять меры в отношении заведений, которые работали во время комендантского часа.
"В то время, как враг наносит по нам ракетные удары, когда наши защитники погибают на поле боя, получают ранения, не пуская орду в нашу область, некоторые лица устраивают драки у ночных клубов, нарушая правила комендантского часа и правила работы, которые установлены для этих заведений", - возмущался чиновник.
Напомним, что в Одессе и области комендантский час с 25 мая действует по-новому: он начинается в 23:00 и длится до 05:00.
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