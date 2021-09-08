Участник-стриптизер "Танцев со звездами" откровенно высказался о своем провальном выступлении

"Итак! Первый эфир мы с треском провалили, но не опускаем руки и усиленно готовим второй танец, который будет в корне отличаться от первого и покажет меня немного с другой стороны", - пообещал актер.

Алексей Суровцев с партнершей Мариной Колосовой (instagram.com/surovtsev.alexei)

Во время первого эфира Алексей и Марина не очень удачно выступили на паркете со страстной румбой.

"Учитывая наши оценки за румбу, не вылететь со второго эфира будет крайне сложно, но с вашей помощью и своими усилиями мы обязаны пройти далее", - добавил молодой человек.

Отметим, что певец Дмитрий Каднай (KADNAY) в паре с Алиной Ли получили наивысшую оценку судей, 21 балл.

Турнирная таблица первого эфира Танцев со звездами 2021 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Что известно об Алексее Суровцеве

Будущий участник "Танцев" родился в 1982 году в Днепропетровске.

Широкому зрителю Алексей Суровцев стал известен как участник шестого сезона проекта "Танцуют все". На кастинге в Киеве Алексей исполнил танец под хиты Майкла Джексона и поразил страстным стриптизом.

В мир эротического танца Алексей пришел будучи студентом Днепровского института культуры. На тот момент парень уже 15 лет занимался плаванием, и даже входил в состав сборной Украины. Но решение немного заработать стриптизером изменило всю дальнейшую карьеру Алексея.

Параллельно с новым увлечением будущий актер играл в рок-группе, вел различные мероприятия, снимался в клипах и даже занимался реставрацией мягкой мебели.

Новым витком в карьере Алексея стало участие в известном украинском сериале "След".

"В детстве я очень стеснялся танцевать, но всегда хотел. Поэтому учился танцам дома по видео, пересматривал клипы зарубежных звезд. От участия в "Танцах со звездами" ожидаю драйва, эмоций за счет преодоления трудностей, соревновательного адреналина. И хоть немного научиться бальным танцам", - прокомментировал ранее Алексей свое участие в шоу.

Смотрите ниже, как выступил Алексей Суровцев в первом эфире "Танцев со звездами".