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Участник шоу "Танцы со звездами" Максим Леонов попал в ДТП

Автор: Анна Шиканова

Известный украинский хореограф, участник проекта "Танцы со звездами" Максим Леонов попал в ДТП. Его пост в социальных сетях напугал поклонников.

Фото разбитой машины и видео с объяснениями Максим Леонов разместил на своей странице в Instagram.

Хореограф разместил фотографию своего разбитого автомобиля BMW и сообщил, что попал в аварию. На снимке видно, что удар пришелся на переднюю часть автомобиля со стороны водителя. Разбита фара и бампер, а общий урон довольно сильный.

Леонов подписал снимок очень лаконично: "Приехали".

Фото: instagram.com/maksleonov_official

Позже он записал короткое видео для поклонников. Где именно произошло ДТП и деталей Леонов сообщать не стал. Он извинился, что напугал поклонников и успокоил их, что с ним все в порядке.

"Извините за шок-контент среди бела дня. Все живы, все здоровы. Это самое главное. Любите жизнь, это самое кайфовое, что у нас есть", - сказал Макс Леонов.

Макс Леонов – известный украинский хореограф и танцор. Двукратный вице-чемпион мира в латиноамериканской программе и вице-чемпион Украины.

В 2018 году стал участником проекта "Танцы со звездами". Его партнершей стала Маша Ефросинина. Вместе они дошли до пятого выпуска шоу.

В 2019 году Леонов снова стал участником проекта – с Еленой Кравец. Они дошли до четвертьфинала шоу.

В 2020 году партнершей Леонова стала Санта Димопулос. Пара стала победителями проекта "Танцы со звездами".

В 2021 году Максим Леонов участвует в проекте в паре с певицей Евгенией Власовой.

Напомним, ранее мы писали о том, что ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук сообщила о трагедии в семье.

А также рассказывали о том, что певица Евгения Власова сделала неожиданное признание на "Танцах со звездами".

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