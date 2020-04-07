Участник "Битвы экстрасенсов" рассказал, когда коронавирус уйдет из Украины

Участник шоу "Битва экстрасенсов", маг Сергей Кобзарь рассказал, когда остановится пандемия коронавируса в Украине и мире, а также поведал, на какой период придется пик заболеваемости COVID-19.

Так, по словам экстрасенса, пик инфекции в нашей стране придется уже на май, а спад болезни состоится летом. Кроме того, уже совсем скоро должна появиться вакцина от COVID-19.

"Я считаю, что в этом году она будет изобретена, но я просматривал по картам и выпадает, что будет несколько этапов. Вакцина будет совершенствоваться в течение этого года", - говорит Кобзарь в эфире программы "Зірковий шлях" на канале "Украина".

И кроме коронавируса нас ждет борьба и с экономическим кризисом. Но экстрасенс подбадривает: украинцы хоть и пострадают, они быстрее других оправятся от этого состояния.

"Есть очень большая вероятность того, что эта ситуация, которая сложилась, отбросит нас в период, который был в 90-е. Это касается и экономики, и инфляции, и криминала. Но из этого состояния украинцы выйдут намного быстрее, чем другие нации и страны. Почему именно так? Потому что украинцы - трудолюбивый народ", - заметил звездный маг.

В то же время, комментируя распространение коронавируса в Украине, сертифицированный астролог Ирина Калиновская рассказала, что сегодня мы находимся в довольно опасном периоде.

"Через транзиты планет - Марса и Сатурна по знаку Козерог. Следовательно, в это время, а именно до 5 мая, возможны вспышки и обострения ситуации по пандемии в Украине. Самые критические дни, я считаю, с 12 по 16 апреля. Поэтому прошу вас придерживаться всех правил безопасности", - обратилась она к украинцам.

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