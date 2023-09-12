Учасницю "Міс Україна 2023" підозрюють у співпраці з Росією: у мережі розгорається скандал (фото)

Деталі скандалу

Одна з учасниць конкурсу Ксенія Магера викликала ноту сумнівів в українців. Зокрема й через те, що дівчина давно не проживає в Україні та не згадує про повномасштабну війну жодним чином.

Так, наприклад, 8 березня 2022 року вона побажала підписникам "знаходити причини для радості попри все". І, звісно ж, закрила коментарі.

Ксенія Магера не згадує про війну в Україні (скриншот: Styler)

У своєму Instagram дівчина опублікувала допис, де закликала підписників голосувати за неї. Коментар до нього залишила стилістка Ніна Ліпкіна, яка є росіянкою, хоча й проживає за кордоном.

Російська стилістка хоче голосувати за Ксенію в конкурсі (фото: instagram.com/luzannnn)

До речі, судячи з усього, російська стилістка є досить близькою знайомою Ксенії, адже коментує чи не кожне її фото.

Українка підтримує зв'язки з росіянами (скриншот: Styler)

Крім того, на сторінці Ксенії є світлини з ресторану російського олігарха Новікова, який був "довіреним лицем" Путіна на виборах у 2012 та 2018 роках.

Ксенія відпочиває в ресторані російського бізнесмена (фото: instagram.com/luzannnn)

Наразі всю цю інформацію учасниця прибрала зі своєї сторінки, закрила коментарі для перегляду та змінила геолокації.

Магера закрила коментарі та змінила геолокацію зі світлини (скриншоти: Styler)

Як відреагували українці

Такі подробиці з життя кандидатки на титул "Міс Україна 2023" неабияк шокували та обурили користувачів соціальних мереж. А дівчата, які брали участь у кастингах на конкурс, розповіли свою правду.

"У 2021 році на кастингу "Міс Україна" мені повідомили, щоб я не говорила українською, тому що новий власник конкурсу з Росії, і він не розумітиме мене. На самому кастингу Орлов (російський бізнесмен, спонсор конкурсу до 2022 року - ред.) ставив мені запитання особистого характеру, а саме, скільки років я в стосунках зі своїм хлопцем", - написала українська модель Каріна Валешна.

Колишня учасниця конкурсу розповіла про нього всю правду (скриншот: Styler)

"Зібрання робітниць дубайської біржі праці, вибачте, і пузатих дядь з РФ, які їх купляють за 5 рублів на островах. Конкурс сфабрикований і гнилий років 10 так точно. Можете мене назвати ображеною, але відмовилась від участі 4 роки тому після того, як мені оголосили "умови" відбору на 50-ку навіть. Бордель - і то чистіше місце", - розповіла інша українська модель Анна Кошкіна.

Колишня учасниця конкурсу розповіла про нього всю правду (скриншот: Styler)

Наразі офіційної відповіді від організаторів, інших учасниць чи від самої Ксенії не було.