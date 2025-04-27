Учасниця "Супермами" розкрила таємниці шоу і "рознесла" Карпачова: більше це не секрет

Чи є сценарій на "Супермамі"

Так, учасниця почала з того, як відбувалися зйомки. Вона вирішила детально описати як тему сценарію, так і своє незадоволення Карпачовим.

"Люди, звісно є. Там працює величезна команда людей! Професіоналів, які точно знають свою роботу! Редактори пишуть приблизний сценарій нашого життя по тому, що ми самі попередньо розповіли : дитинство, дорослішання, сімʼю, принципи і так далі. Ми самі вирішуємо, що нам розказувати про своє життя: може хтось і бреше щось, хтось, може, прикрашає картинку свого життя, хтось не договорює, а хтось каже правду", - розповіла Дана.

"Я розказала про своє життя все. Хотіла показати людям, як живуть звичайні українці (без великих достатків, без дивакуватості, зі своїми цінностями та своїм горем). І мій "сценарій" таким і був. Редактори гарно все найцікавіше обирають і прописують, аби в ході зйомки давати підказки, що саме нам говорити (бо коли в цілій кімнаті камер, техніки та чужих людей, то тут розгубиться будь-хто, ми ж не професійні актори)", - додала вона.

Учасниця реаліті наголосила на тому, що вона та інші мами не говорили те, чого не хотіли. За словами Дани, було б дивно, якби "дорослих тьоть якось змогли змусити сказати щось, чого вони взагалі не хочуть".

На шоу Дана розповідала про виховання дітей, ділилася особистим. Особливу увагу на реаліті приділили тому, що вона - "режимна" мама. Її діти мають чіткий регламентований час на смартфон і лягають спати суворо "за годинником".

Учасниця "Супермами" розкритикувала шоу (скріншот)

Що зірка "Супермами" сказала про Карпачова

Дана залишила "меседж" на відео, яким "ілюструвала" свої думки про Карпачова.

"Він виявився (на мою думку). Просто медійним обличчям і ніф*га не психологом", - заявила учасниця "Супермами".

Виявилося, що під час розмови з психологом Дана почула критику. І їй це не сподобалося. Тому вона вирішила "рознести" Карпачова публічно.

"Він хоче теж зробити шоу з шоу. Що ж це означає: мені він сказав, що дитина не має поважати дорослих, добре вчитись і спати по режиму о 22:00. Але це ж брєд. Поважати треба усіх людей: дорослих, дітей, однолітків! Це нормально, ми ж хочемо аби нас поважали!" - написала учасниця.

Також Дана виправдалася у відповідь на докори Карпачова про те, що вона "змушує" доньку приносити хороші оцінки. За словами мами, вона підтримує дитину і допомагає їй з уроками, адже навчання зайвим не буде.

"Режим. Ми всі вдома лягаємо спати вже ближче до 22:00, бо чоловік зранку на роботу, діти в школу і садочок і вже засинають самі! Я впевнена - більшість людей, які втомлені за день, теж сплять о 22", - зазначила Дана.

"Іншій учасниці Карпачов сказав, що вона погана мама, бо не слідкує за тим, щоб дитина вчила уроки, і це типу, безвідповідально! Тоді чому він мені говорив інакше? Здається мені, що він просто хотів вивести нас на емоції і все", - також написала вона.

"Супермама" з Чернівців Дана - повний випуск