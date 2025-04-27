Учасниця "Супермами" розкрила таємниці шоу і "рознесла" Карпачова: більше це не секрет

Реаліті "Супермама" і його незмінний ведучий Дмитро Карпачов нерідко стають гучною темою для обговорень. І цього разу про шоу висловилася його нова учасниця - Дана Грін, яка не просто поділилася враженнями, а зробила декілька гучних заяв.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), на своїй сторінці в Instagram поліцейська з Чернівців "рознесла" Карпачова і видала секрети шоу.
Так, учасниця почала з того, як відбувалися зйомки. Вона вирішила детально описати як тему сценарію, так і своє незадоволення Карпачовим.
"Люди, звісно є. Там працює величезна команда людей! Професіоналів, які точно знають свою роботу! Редактори пишуть приблизний сценарій нашого життя по тому, що ми самі попередньо розповіли : дитинство, дорослішання, сімʼю, принципи і так далі. Ми самі вирішуємо, що нам розказувати про своє життя: може хтось і бреше щось, хтось, може, прикрашає картинку свого життя, хтось не договорює, а хтось каже правду", - розповіла Дана.
"Я розказала про своє життя все. Хотіла показати людям, як живуть звичайні українці (без великих достатків, без дивакуватості, зі своїми цінностями та своїм горем). І мій "сценарій" таким і був. Редактори гарно все найцікавіше обирають і прописують, аби в ході зйомки давати підказки, що саме нам говорити (бо коли в цілій кімнаті камер, техніки та чужих людей, то тут розгубиться будь-хто, ми ж не професійні актори)", - додала вона.
Учасниця реаліті наголосила на тому, що вона та інші мами не говорили те, чого не хотіли. За словами Дани, було б дивно, якби "дорослих тьоть якось змогли змусити сказати щось, чого вони взагалі не хочуть".
На шоу Дана розповідала про виховання дітей, ділилася особистим. Особливу увагу на реаліті приділили тому, що вона - "режимна" мама. Її діти мають чіткий регламентований час на смартфон і лягають спати суворо "за годинником".
Дана залишила "меседж" на відео, яким "ілюструвала" свої думки про Карпачова.
"Він виявився (на мою думку). Просто медійним обличчям і ніф*га не психологом", - заявила учасниця "Супермами".
Виявилося, що під час розмови з психологом Дана почула критику. І їй це не сподобалося. Тому вона вирішила "рознести" Карпачова публічно.
"Він хоче теж зробити шоу з шоу. Що ж це означає: мені він сказав, що дитина не має поважати дорослих, добре вчитись і спати по режиму о 22:00. Але це ж брєд. Поважати треба усіх людей: дорослих, дітей, однолітків! Це нормально, ми ж хочемо аби нас поважали!" - написала учасниця.
Також Дана виправдалася у відповідь на докори Карпачова про те, що вона "змушує" доньку приносити хороші оцінки. За словами мами, вона підтримує дитину і допомагає їй з уроками, адже навчання зайвим не буде.
"Режим. Ми всі вдома лягаємо спати вже ближче до 22:00, бо чоловік зранку на роботу, діти в школу і садочок і вже засинають самі! Я впевнена - більшість людей, які втомлені за день, теж сплять о 22", - зазначила Дана.
"Іншій учасниці Карпачов сказав, що вона погана мама, бо не слідкує за тим, щоб дитина вчила уроки, і це типу, безвідповідально! Тоді чому він мені говорив інакше? Здається мені, що він просто хотів вивести нас на емоції і все", - також написала вона.
Вас може зацікавити