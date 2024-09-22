Учасниця Нацвідбору на Дитяче Євробачення "рознесла" пісенний конкурс: "Завжди чуєш плач"

Юна співачка VLADA K (Владислава Кіцелюк), яка потрапила до Лонглиста Національного відбору на Дитячого Євробачення 2024, висловилася про конкурс. Артистка розповіла про труднощі, з якими стикаються учасники, і про те, як "дорослі правила" впливають на дитячі виступи.

У коментарі для РБК-Україна (проект Styler) співачка "рознесла" деякі правила й заявила, що більше не повернеться на Дитяче Євробачення.

Спеціально для Євробачення 12-річна співачка підготувала дві пісні. Втім, вона не потрапила до фіналу.

"Вірю, що обидві мої пісні можуть стати хітами, навіть без участі в Євробаченні. Над ними працювала неймовірна команда талановитих авторів, які вже показали свій високий рівень на конкурсах такого масштабу ти чиї пісні обожнювала вся Європа", - розповіла Влада.

"Це ті ж автори, що працювали над "Stefania" для гурту Kalush Orchestra, "Teresa & Maria" для Alyona Alyona та Jerry Heil. Цього разу я була співавтором і дуже пишаюся цим досвідом, адже співпраця з такими професіоналами була неймовірною можливістю та досвідом", - додала вона.

Нині ж співачка не приховує, що участь у конкурсі на Дитяче Євробачення далася їй нелегко. За словами Владислави, їй було важко, а потім вона зрозуміла, що ніякі такі заході не варті її сліз.

Співачка VLADA K (фото надане прес-службою)

"Я взагалі вважаю, що будь-який конкурс шкодить психіці, а особливо це стосується дітей. Звичайно, я не виняток. Для мене, як і для кожного учасника цього конкурсу, це був великий стрес. Я намагалася триматися і не показувала своїх емоцій під час зйомок, але це було важко", - заявила Кіцелюк.

"Дуже показовим для мене став момент, що коли ти йдеш коридорами на знімальному майданчику, завжди чуєш дитячий плач до чи після виступу. Тоді я зрозуміла: ніякий конкурс не вартий моїх сліз", - зазначила вона.

Також співачка розповіла, що Дитяче Євробачення часто виглядає, ніби "красивий фасад", але за ним "ховаються дорослі правила гри".

"Часто тут, на жаль, діти стають лише інструментами в руках продюсерів і менеджерів, які вирішують, якою має бути пісня, образ і навіть поведінка учасника", - вважає Влада.

Учасниця Нацвідбіру на Дитяче Євробачення розкритикувала конкурс (фото надане прес-службою)

На її думку, дітям часто не дають можливості показати себе такими, якими вони є насправді. Усе через те, що "дорослі прагнуть контролювати все - від кожної ноти до кожного кроку на сцені".

"Якщо говорити про мій досвід, він був саме таким. До того ж я не розумію, чому учасникам не дозволяють виконувати свої авторські пісні, коли вони їх мають, це ж велика частина їхньої творчості! Замість цього ми змушені виконувати кавери", - вважає юна артистка.

"Я не експерт, але як людина, яка стала частиною цього процесу, можу сказати, що його варто осучаснити й структурувати, щоб не витрачати увагу на "дрібний шум", а більше зосередитися на підготовці номера для Євробачення", - також заявила вона.

Нині ж співачка запевняє, що більше не планує брати участь у Дитячому Євробаченні. Вона "отримала все, що могла отримати від цього конкурсу". Окрім цього, Влада заявила, що "має свої сумніви щодо деяких аспектів вибору учасників", а тому не бачить для себе сенсу повертатися туди вдруге.

Тому днями VLADA K випустила одну з пісень, з якими подавалася на Дитяче Євробачення. Трек отримав назву "Мантра". І в ньому закладено "цінності непохитної віри, стійкості та незламності", які зараз так сильно відчувають українці.

"За вікном війна, а українці не перестають вірити у світле майбутнє. Ми боремося не тільки за себе, а й за право кожного жити в мирі й свободі, і моє повідомлення для Європи було б таким: навіть у найтемніші часи надія завжди жива, якщо ми тримаємося разом і не втрачаємо віри в добро", - розповіла Влада.