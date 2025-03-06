Учасниця "Холостяка" вперше розповіла про боротьбу зі смертельною хворобою

Дівчина зізналася, що дізналася про хворобу в 2020 році.

"Коли почався ковід (COVID-19 - ред.), я перед тим місяць проходила різні обстеження, і це були легені. Мої батьки тоді якраз були за кордоном, країни всі закрили. І мені підтвердили діагноз. Я була сама в Києві", - поділилася вона.

Коли блогерка проходила лікування, їй не можна було хворіти.

"Лікар каже, якщо ти захворієш, то в тебе 99,99% смертності, тож ти будь обережна, думай, куди ти ходиш. І взагалі краще не будь у лікарні, тому що тут можуть бути люди (хворі - ред.), будь удома", - наголосила вона.



Надін розповіла про онкологію (скриншот відео)

Також вона розповіла про лікування. Щодня вона приймала таблетки, які дуже сильно позначалися на її здоров'ї.

"Я тоді пила на день по 12 пігулок, була на відеозв'язку з лікарем щодня. Там були жорсткі побічні ефекти. Але за три місяці я вилікувалася - слава Богу, що я це все знайшла на ранній стадії, коли не було ніяких ускладнень, і просто було можна все було швидко вилікувати", - зазначила Надін.

На уточнювальне запитання ведучої, чи була це гормональна терапія, Надін відповіла, що хімічна терапія.

"Просто хімія (хімієтерапія - ред.) буває різних типів, різних доз. У мене був найперший етап, я знайшла чисто випадково, тому що пішла робити рентген, щоб зробити груди (пластичну операцію - ред.). І мені на рентгені кажуть, що ти йдеш на КТ", - поділилася вона спогадами.



Учасниця "Холостяка" розповіла в інтерв'ю про рак (скриншот відео)

"Багато чого я різного проходила, мені брали на аналіз частину легені. І потім лікувалася", - зазначила вона.

Також блогерка розповіла про побічні ефекти лікування, зокрема випадіння волосся. Вона зазначила, що досі воно погано в неї росте, тому вона нарощує волосся.

На відео цей момент можна подивитися з 9:42.





Що відомо про Надін Медведчук

Дівчина родом із Чернівців, цього року їй виповниться 34 роки. Ніколи не була заміжня.

У 2014 році зустрічалася з хлопцем, який навіть зробив їй пропозицію. Однак його мати сказала, що дівчина їм не рівня.

У 2020 році з'явилася в програмі "Одруження наосліп", а у 2021 році - у популярному шоу про кохання "Холостяк-11", де боролася за серце харківського бізнесмена Михайла Заливака.

Дівчина протрималася на шоу три тижні, після чого покинула проєкт. Заливако вирішив, що Надін ходить проєктами не для стосунків, а заради публічності, тому відправив її додому.



Надін Медведчук (фото: instagram.com/nadin5_)

Сама Надін не раз підкреслювала, що подавала заявку на кастинг "Холостяка" п'ять разів.

Відтоді вона стала активно розвивати свій блог. На сьогодні в Instagram на неї підписано близько 1 млн людей.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Надін покинула Україну і переїхала спочатку в Італію, а потім у США. Там дівчина працює моделлю, а також намагається побудувати кар'єру актриси.



Надін Медведчук (фото: instagram.com/nadin5_)

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