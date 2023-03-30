Учасників "п'яних вечірок" у Києві випустили на волю: що відомо

28 березня організаторам "п'яних вечірок" у Києві обрали запобіжний захід і випустили на волю під грошову заставу. Хлопці влаштовували вечірки з прямими ефірами в соціальних мережах, де знімали оголених дівчат і, ймовірно, вчиняли сексуальне насильство.

Про це повідомляють представники Київської обласної прокуратури в коментарі "Громадському".

Як покарали організаторів вечірок

У лютому українців шокували відео зі столичних вечірок, де хлопці з Івано-Франківська знімали оголених дівчат. Тоді правоохоронці встановили імена порушників.

Фігурантам гучної справи оголосили про підозру за ч. 3 ст. 301 КК України щодо виготовлення, збуту і розповсюдження порнографії. Такі діяння караються штрафом від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років.

Однак стало відомо, що двох учасників справи випустили на волю з внесенням грошової застави.

Андрію Ярині, який був організатором скандальних вечірок, продовжили безальтернативне тримання під вартою. Підозрюваним Ярославу Домбровському та Олегу Захарову призначили заставу в розмірі 402 600 гривень. Обидва внесли вказану суму.

Ярослав Домбровський під час засідання Шевченківського райсуду Києва (фото: WatchersMedia)

Таким чином за ґратами зараз перебуває лише Андрій Ярина.

"Прокуратура клопотала про безальтернативне тримання під вартою. Суд визначив заставу, бо стаття передбачає таку можливість. Суд також визначив другому фігуранту заставу. Вони у них однакові - 150 прожиткових мінімумів. Наразі ми готуємо оскарження", - розповіла прессекретарка Олена Ковальова.

Організатор Андрій Ярина в Шевченківському суді (фото: suspilne.media)

Однак Ярослав та Олег, які внесли заставу, повинні:

прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою.

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання чи роботи.

уникати спілкування зі свідками та потерпілими у цьому кримінальному провадженні.

За словами прессекретарки, наразі прокуратура готує клопотання і буде оскаржувати ухвали суду щодо запобіжних заходів.