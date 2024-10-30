Учасника "Євробачення-2024" звинувачують у сексуальних домаганнях: що відомо про скандал

Учасник цьогорічного "Євробачення", співак Slimane, який представляв Францію, втрапив у скандал. Його звинувачують у сексуальних домаганнях, і відповідну скаргу вже подали до прокуратури Сент-Етьєна.

Що про це відомо, детально розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання Le Parisien .

Представника Франції на "Євробаченні-2024" звинувачують у сексуальних домаганнях

Колишній учасник технічної команди виконавця, ім’я якого залишається засекреченим, зробив відповідну заяву. Він розповів, що став жертвою домагань з боку артиста наприкінці минулого року.

Інцидент трапився після одного з виступів Slimane. Тоді співак провів вечірку на честь завершення першого етапу туру і запросив техніка прийти на святкування. Той прийняв запрошення, і за його словами, в якийсь момент артист нібито притиснув його до стіни та натякав на інтим. Більше того, він навіть затягнув техніка до своєї гримерки.

Співак втрапив у скандал (фото: instagram.com/slimane)

Ситуацію прокоментувала адвокатка позивача Анна-Софі Шаррієрас.

"Моєму клієнтові було дуже незручно, він постійно говорив, що йому це нецікаво, але артист наполягав. Мій клієнт швидко пішов з гримерки та сів у гастрольний автобус. Він думав, що все закінчилося, але вночі артист протягом 2,5 годин надсилав йому безліч повідомлень і відеороликів сексуального і навіть порнографічного характеру", - зазначила вона.

Уранці технік повідомив керівництво про те, що сталося, і після того розірвав співпрацю з виконавцем.

Реакція команди Slimane

У той час представники зірки відреагували на скандальне звинувачення та сказали, що "це все - божевільна історія". Однак, якщо звинувачення підтвердяться, артистові може загрожувати один рік позбавлення волі і штраф у розмірі 15 тисяч євро, що дорівнює майже 700 тисяч грн.

У команді артиста прокоментували ситуацію (фото: instagram.com/slimane)

Що відомо про співака Slimane

Його справжнє ім'я - Сліман Небчі, і він має алжирське походження. Кар’єру вокаліста співак почав з участі у популярних телевізійних проєктах. Наразі у його доробку - один альбом і дев'ять композицій.

Францію на міжнародній пісенній сцені у цьому році музикант представляв із чуттєвою піснею під назвою "Mon Amour". У ній йдеться про невзаємне кохання, і артист співав про те, як тяжко переживає розлуку з обраницею.

Slimane вдалося посісти четверте місце із загальним результатом 445 балів.