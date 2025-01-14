Учасник Нацвідбору Муаяд відреагував на звинувачення в українофобії та сексизмі: "Заперечувати не буду"

З чого все почалося

Увагу на це звернула користувачка Ірина Пилипчук. Вона написала у мережі X (колишній Twitter) про те, що артист уподобав ролик, де був образливий жарт про загиблу Ірину Фаріон.

Також виконавець репостив відео із сексистським змістом та обурливими заявами на адресу жінок. Окрім того, він не оминув увагою ролики про росіянина Єгора Кріда, який підтримує російську агресію в Україні та незаконно відвідував окупований Крим.

"Поки всі кенселили ENLEO, ніхто не помітив, що інший учасник лонглиста Нацвідбору на "Євробачення-2025" МУАЯД репостить відверту сексистську і проросійську діч", - зазначила у своєму дописі Пилипчук.

Пост Пилипчук (скриншот)

Реакція Муаяда

Співак не став зволікати з відповіддю та зробив заяву у своїх соцмережах. Після виникнення скандалу він видалив репости у TikTok, залишивши лише ті, які мали патріотичний зміст.

Також у пості Муаяд зазначив, що ніяким чином не хотів нікого образити, а тим більше поширювати українофобний контент. Виконавець підкреслив, що бути українцем - його свідома позиція, оскільки він мав вибір отримати сирійське громадянство, але зробив вибір на користь України.

Образливі жарти про Ірину Фаріон артист коментувати не став, а також не уточнив, чому взагалі на його сторінці з'явилися такі скандальні репости.

Муаяд (фото: instagram.com/muayad_official)

"Я не маю жодного відношення до контенту українофобного чи сексистського змісту. Заперечувати не буду, що раніше частково вів Instagram російською. Мені українська мова давалася складніше, але з поваги до країни, громадянином якої я обрав бути, намагаюся поступово переходити повністю на українську і розвивати українську культуру", - написав учасник Нацвідбору.

"А звинувачення в сексизмі просто не вкладаються у мене в голові. Мене виховали в мусульманській родині з великою повагою до жінок, літніх людей та всіх оточуючих. У мене мама, бабуся, дві сестри, дівчина - я завжди прагну діяти з повагою й залишатися вірним своїм принципам. Але тут мабуть, моє оточення краще за мене скаже. Бо не розумію, чому я маю виправдовуватись в цьому", - також пояснив свою позицію він.

Муаяд також зауважив, що Нацвідбір - це емоційно складний процес, а голосування можна порівняти з "Голодними іграми". Саме такі емоції він наразі відчуває.

Також артист подякував усім, хто став на його сторону та підтримав. Учасник Нацвідбору додав, що прагне створювати "контент, який об'єднує людей", і сподівається виправдати довіру тих, хто вірить у нього.

Пост Муаяда (фото: instagram.com/muayad_official)

До слова, молодий український виконавець має сирійське походження, оскільки його батько - сирієць. Він є переможцем шоу "Співають всі!", а за його сторінкою в Instagram стежать майже 9 тисяч користувачів.

Пробувати свої сили на Нацвідборі Муаяд хоче з піснею "Amnesia", яку вже можна почути у мережі.