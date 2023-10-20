Учасник Євробачення з Фінляндії виправдався за свій конфуз з українським стягом: "Тепер вони хочуть вбити мене"

Артист відповів на хейт українців

За словами учасника Євробачення 2023 з Фінляндії, на якого посипався хейт після зневажливої реакції на синьо-жовтий стяг, він думав, що то був прапор Швеції.

Чоловік пояснив, що не хотів розмахувати в Естонії символом цієї країни.

"Прошу вибачення, я не знав, що це прапор України. Я думав, що це шведський прапор. Моя провина! На сцені під час концерту багато чого відбувається, я просто не встигаю за всім простежити. Це дуже сумно, що люди зараз ненавидять мене, тому що це було непорозуміння", - прокоментував музикант.

Скріншот користувача X (фото: twitter.com/KingKaarija)

Але вже на наступному своєму концерті, який відбувся у Німеччині, артист пожалівся на хейтерів, заявивши, що не розуміє, чому він має вибачатися перед тими, хто йому бажає смерті.

"Я хочу сказати, що я люблю Україну! Я їх дуже поважаю, і в цьому проблема. Тепер вони хочуть, щоб я помер, і я повинен вибачитися перед ними, але чому? Вони хочуть мене вбити, а я маю вибачатися? Ні в якому разі", - сказав Käärijä.

Пізніше виконавець знову "перевзувся". На своїй сторінці в Instagram він написав:

"Хочу підкреслити, що це було чисте непорозуміння з мого боку. Я хочу вибачитися перед усіма за свою помилку. Я глибоко поважаю український народ і підтримую його в боротьбі за свободу і мир".

Käärijä вибачився перед українцями (фото: instagram.com/paidatonriehuja)