Учасник Євробачення 2023 від Фінляндії познущався з українського стяга на концерті (відео)

Музикант жбурнув синьо-жовтий стяг

Під час виступу шанувальники Käärijä передали на сцену прапор України.

Замість того, щоб розвернути його, він просто взяв і жбурнув прапор під стіл, розмахуючи руками і промовляючи "Ні-ні-ні".

Пізніше артист переклав синьо-жовтий стяг під стіл з апаратурою, і до кінця концерту він лежав на підлозі.

Користувачі мережі обурилися

Українці не очікували від артиста такої поведінки, і пошкодували, що голосували за нього на пісенному конкурсі.

Капець, я скидала смс за ось це гівно, give my money back

Український прапор - класний засіб виявляти лицемірних мудаків-виконавців

Знову людина, чиє найбільше досягнення в житті, - навичка керувати тембром голосу, виявилася без ідей, моралі та цінностей

Я сподіваюся свідомі люди після цього просто пішли з концерту

Після ситуації з Літтл Біг все з ним стало зрозуміло

Käärijä (фото: instagram.com/paidatonriehuja)

Нагадаємо, на Євробаченні Käärijä потоваришував з гуртом TVORCHI, а улюбленою своєю артисткою виконавець назвав Вєрку Сердючку.

А нещодавно виконавець засвітився у stories російського гурту Little Big, які у червні минулого року виїхали з Росії до США, засудивши дії свого президента.

Käärijä і Little Big (фото: instagram.com/littlebigband)