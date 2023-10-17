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Учасник Євробачення 2023 від Фінляндії познущався з українського стяга на концерті (відео)

Käärijä (фото: instagram.com/paidatonriehuja)
Автор: Іванна Пашкевич

Представник Фінляндії на Євробаченні 2023 днями дав концерт у Талліні, під час якого познущався з українського стяга.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на користувача соцмережі X, яка раніше мала назву Twitter.

Музикант жбурнув синьо-жовтий стяг

Під час виступу шанувальники Käärijä передали на сцену прапор України.

Замість того, щоб розвернути його, він просто взяв і жбурнув прапор під стіл, розмахуючи руками і промовляючи "Ні-ні-ні".

Пізніше артист переклав синьо-жовтий стяг під стіл з апаратурою, і до кінця концерту він лежав на підлозі.

 

Користувачі мережі обурилися

Українці не очікували від артиста такої поведінки, і пошкодували, що голосували за нього на пісенному конкурсі.

  • Капець, я скидала смс за ось це гівно, give my money back
  • Український прапор - класний засіб виявляти лицемірних мудаків-виконавців
  • Знову людина, чиє найбільше досягнення в житті, - навичка керувати тембром голосу, виявилася без ідей, моралі та цінностей
  • Я сподіваюся свідомі люди після цього просто пішли з концерту
  • Після ситуації з Літтл Біг все з ним стало зрозуміло

Käärijä (фото: instagram.com/paidatonriehuja)

Нагадаємо, на Євробаченні Käärijä потоваришував з гуртом TVORCHI, а улюбленою своєю артисткою виконавець назвав Вєрку Сердючку.

А нещодавно виконавець засвітився у stories російського гурту Little Big, які у червні минулого року виїхали з Росії до США, засудивши дії свого президента.

Käärijä і Little Big (фото: instagram.com/littlebigband)

Нещодавно Оля Полякова згадала, як Кадиров і Тіматі залякували українських артистів.

Також ми писали, що The Hardkiss випустили кліп, присвячений українським енергетикам.

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