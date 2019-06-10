Убью всех, сожгу квартиру: в Николаеве владелец кафе облил девушку помоями и избил (видео)

В Николаеве хозяин кафе напал на девушку и избил за просьбу не выливать помои и фекалии ведрами прямо на улицу около дома, в котором и находится это заведение. На место инцидента приезжала опергруппа полиции, неадеквата задержали. Об этом сообщает местное издание "Новости-N".

Пострадавшая Мария рассказала, что мужчина на ее замечание отреагировал крайне агрессивно, бросался с кулаками и размахивал ногами, грубо ругался. После этого она вызвала правоохранителей, а сама дожидалась их приезда возле здания по улице Спасская 43/3, взяв электрошокер для самозащиты. В этом доме она и проживает.

По ее словам, хозяин кафе, которое расположено на первом этаже, арендует также и подвал, который затопило после прорыва канализации 8 июня. Владельцы кафе выносили ведрами помои и выливали прямо на асфальт и на газон тут же на улице. Когда девушка стала возмущаться, мужчина облил ее фекалиями и ударил пустым ведром.

В это время на место конфликта вышли другие жители дома, одна из которых применила против "ресторатора" газовый баллончик.

Пока не приехала полиция, мужчина стал угрожать собравшимся физической расправой. Как рассказала Мария, он обещал убить и ее, и всех соседей, и сжечь квартиру пострадавшей. Одной женщине стало плохо.

В Николаеве владелец кафе облил девушку помоями и избил (фото: novosti-n.org)

Теперь девушка вынуждена жить у родителей, так как боится возвращаться домой.

"Все жители хотят, чтобы они оттуда съехали. Здесь люди живут десятилетиями, и никогда не было никаких конфликтов с арендаторами. Сначала они 2 года мучили соседку, которая живёт над ними, то снесли несущую стену, от чего у нее пошли трещины по стене в квартире, то незаконную конструкцию перед ее окнами установили, теперь они добрались до остальных соседей", - рассказала Мария.

Отметим, что на владельцев этого кафе жители дома писали жалобы и в полицию, и в горсовет, и в администрацию Центрального района, однако реакции за два года нет никакой.

В Николаеве хозяин кафе облил девушку фекалиями

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