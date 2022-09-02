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Убрать живот и похудеть мешает один гормон: врач объяснила, как с этим справиться

Фото: Врач назвала гормон, который мешает убрать живот и похудеть (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

При сильном стрессе в организме человека вырабатывается гормон кортизол, который так и называют - гормон стресса. Он принимает участие во многих биологических процессах и большое количество этого гормона мешает похудеть и убрать живот.

Как можно воздействовать на этот гормон, рассказала врач Мария Вороненко в своем Telegram-канале.

Кортизол - это гормон, который образуется в коре надпочечников и защищает организм от стресса, регулирует уровень артериального давления, участвует в обмене белков, жиров и углеводов.

При постоянном и хроническом стрессе, который связан с финансовыми трудностями, проблемами в отношениях, неуверенностью или беспокойством по поводу здоровья или жизни, своего или близких, кортизол вырабатывается в больших количествах. И это приводит к нарушениям при обмене веществ.

По словам специалиста, в нормальных условиях гормон кортизол выделяется в промежутке между 07:00 и 10:00 часами утра. Повышают уровень кортизола стрессы, кофеин, алкоголь, никотин, чрезмерные нагрузки и голодание.

Как кортизол мешает похудеть?

Чрезмерное выделение кортизола сжигает мышцы и провоцирует увеличение висцерального жира. Это приводит к появлению "кортизолового живота" и постоянной тяге к сладкому.

Последствия высокого уровня кортизола

  • Ожирение
  • Дисбаланс сахара в крови
  • Синдром хронической усталости

Как снизить уровень кортизола

1. Уменьшить дозу кофеина и других стимуляторов, особенно в стрессовых ситуациях

2. Делать зарядку по утрам и пить воду с лимоном.

3. Жесткие диеты сменить на сбалансированное питание.

4. Высыпаться и придерживаться нормального режима дня.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, какие способы физической активности, кроме бега, могут помочь сжечь лишние калории и похудеть.

А также мы писали о том, какие пять утренних привычек вам помогут избавиться от лишнего веса.

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