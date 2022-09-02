Убрать живот и похудеть мешает один гормон: врач объяснила, как с этим справиться

Кортизол - это гормон, который образуется в коре надпочечников и защищает организм от стресса, регулирует уровень артериального давления, участвует в обмене белков, жиров и углеводов.

При постоянном и хроническом стрессе, который связан с финансовыми трудностями, проблемами в отношениях, неуверенностью или беспокойством по поводу здоровья или жизни, своего или близких, кортизол вырабатывается в больших количествах. И это приводит к нарушениям при обмене веществ.

По словам специалиста, в нормальных условиях гормон кортизол выделяется в промежутке между 07:00 и 10:00 часами утра. Повышают уровень кортизола стрессы, кофеин, алкоголь, никотин, чрезмерные нагрузки и голодание.

Как кортизол мешает похудеть?

Чрезмерное выделение кортизола сжигает мышцы и провоцирует увеличение висцерального жира. Это приводит к появлению "кортизолового живота" и постоянной тяге к сладкому.

Последствия высокого уровня кортизола

Ожирение

Дисбаланс сахара в крови

Синдром хронической усталости

Как снизить уровень кортизола

1. Уменьшить дозу кофеина и других стимуляторов, особенно в стрессовых ситуациях

2. Делать зарядку по утрам и пить воду с лимоном.

3. Жесткие диеты сменить на сбалансированное питание.

4. Высыпаться и придерживаться нормального режима дня.