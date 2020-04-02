Уборка при коронавирусе: эти предметы нужно дезинфицировать обязательно

Коронавирус в Украине зафиксирован по состоянию на 2 апреля уже у 804 пациентов. В целях недопущения распространения болезни, в стране продлен карантин до 24 апреля, введены более жесткие правила, а медики рекомендуют соблюдать все рекомендации и правила гигиены, чтобы минимизировать риск заражения.

Специалисты рассказали, какие предметы в доме нужно обязательно мыть и дезинфицировать каждый день в условиях эпидемии коронавируса. Об этом пишет "КП в Украине".

Дверные ручки. Мыть нужно с мылом или обрабатывать антисептиком. Желательно обрабатывать их сразу после возвращения домой, а после этого вымыть руки.

Выключатели света. Если в доме все здоровы – раз в несколько дней протирать салфеткой с антисептиком. Если в доме есть болеющие – два раза в день.

Ручки шкафов. Во время уборки мыть с мылом и протирать антисептиком.

Твердые спинки стульев, кресел. Во время уборки мыть с мылом или протирать антисептиком.

Письменные столы, столики. При уборке мыть с мылом или протирать антисептиком.

Кухонные столешницы. Мыть обычными средствами для кухни или протирать салфетками с антисептиками на основе спирта – 1 раз в день. Если в доме есть больные – два раза в день.

Бытовая техника. Протирать панели управления салфетками с антисептиками на основе спирта, можно протирать водкой.

Смесители. Моем обычными чистящими средствами с обильными промываниями горячей водой – 1 раз в день. Если в доме есть больные – два раза в день.

Раковины. Мыть с обычными чистящими средствами и промываниями раз в день или через день. Если в доме есть больной – два раза в день.

Туалетные принадлежности. Мыть обычными средствами под водой, если в доме есть больной – дополнительно обрабатывать салфетками с антисептиками.

Туалеты. Мыть в последнюю очередь во время уборки и использовать обычные дезинфекционные средства на основе хлора.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что Уляна Супрун дала рекомендации об уходе за людьми на самоизоляции.